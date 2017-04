Toidukaupade tellimine veebist on aastaga enam kui kahekordistunud

Omniva jaoks on toidukaupade kojuviimine kõige kiiremini kasvav kodumaine pakiteenus, vahendas ERR uudisteportaal «Aktuaalset Kaamerat».

«Täna on meil päevas juba üle 400 tellimuse, eelmisel aastal umbes samal ajal oli neid 160-170. Keskmiselt on toidukotte ühe tellimuse kohta umbes neli ja kõige rohkem toidukotte ühe eraisiku tellimuse jaoks on olnud üle 40,» kirjeldas Omniva pakiteenuste äriüksuse juht Marita Mägi.

Praegu saavad toidukaupa e-poest osta ja koju tellida vaid Harjumaa elanikud, kuid poeketid tegutsevad ka mujale Eestisse laienemise nimel, sest teenus kogub aina enam populaarsust. Näiteks Coopi kaupluste esindaja hinnangul käiakse toidupoes paarikümne aasta pärast kohal ainult kolmandiku ostude tegemiseks, ülejäänu ostetakse veebi kaudu.