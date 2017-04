Kümme märki, et sa ei saa kunagi rikkaks

Olenemata arvamusest, et kõigil on ühesugused võimalused rikkaks saada, see tegelikult nii ei ole, vahendab The Independent.

Siin on kümme märki, mis lausa karjuvad, et sinust ei saa kunagi miljonäri.

Sa töötad kõvasti, kuid mitte targalt

Koolis õpetati meile, et kõva töö tagab hea elamise. Tegelikult on see vaid pool tõest. Tegelikult tuleb osata teha tööd targalt, sest nii saad kindlustada jätkusuutliku edu.

Sa paned liiga suurt rõhku raha kokkuhoidmisele ja väga vähe selle teenimisele

Ära mitte ainult suurenda oma kokkuhoitud raha, vaid ka oma teenitavat tulu. Raha kokkuhoidmine on rikkaks saamise juures ülimalt oluline, kuid see pole ainus asi, millele keskenduda. Ülimalt oluline on ka rahateenimine.

End ise üles töötanud miljonär Steve Sieboldi sõnul on enamik inimesi harjunud raha kokku hoidma, kuid võib seetõttu jääda ilma suurtest võimalustest. Pole mingit põhjust loobuda raha kokkuhoidmise strateegiast, kuid kui sa tahad siiski rikkaks saada, siis ära muretse rahast ilmajäämise pärast ja mõtle parem välja, kuidas sa saaksid rohkem raha teenida.

Sa ostad asju, mida sa ei saa endale lubada

Kui sa elad üle oma võimete, siis ei saa sa kunagi rikkaks. Isegi kui sa saad palgatõusu, ei ole see õigustus raha raisata.

Sa oled rahul püsiva sissetulekuga

Tavalised inimesed saavad palka tunni eest. Rikkad saavad aga palka tulemuste eest ja nad on tavaliselt iseenda tööandjad.

Sa pole alustanud investeerimist

Üks efektiivsemaid viise aja jooksul raha teenida on seda investeerida. Mida varem sa alustad, seda parem. «Tavaliselt investeerivad miljonärid umbes 20 protsenti oma aastasest sissetulekust,» sõnas kirjanik Ramit Sethi. «Nende rikkust ei mõõdeta selles, kui palju raha nad teenivad, vaid kui palju nad säästsid ja investeerisid aja jooksul.»

Sa töötad kellegi teise unistuse täitumiseks, mitte enda

Kui sa tahad olla edukas, siis tee seda, mida sa armastad. Liiga paljud teevad selle vea ja jälgivad kellegi teise unistusi, mitte enda omi.

Sa tuled harva oma mugavustsoonist välja

Kui sa tahad olla rikas ja edukas, siis tuleb sul teinekord võtta riske ja tulla oma mugavustsoonist välja. Vaimne, füüsiline ja emotsionaalne mugavus on peamine eesmärk keskklassi inimestele,» sõnas Siebold.

Sul puudub oma raha jaoks eesmärk

Rikkaks saamise protsessi teeb hulga lihtsamaks asjaolu, kui sul on kindel eesmärk enne, kui alustad oma raha kasvatamist.

Kas sa tahad osta maja? Elada välismaal? Reisida kord kuus? Nautida pensionipõlve? Kirjuta üles oma eesmärgid.

Sa kulutad enne ja säästad alles selle, mis üle jääb

Kui sa tahad rikkaks saada, siis alusta endale maksmisest. «Paljud inimesed teevad palka kätte saades esimese asjana seda, et annavad oma raha teistele,» sõnas end üles töötanud kirjanik David Bach. «Nad maksavad pangale, telefoniettevõttele, riigile ja nii edasi.» Selle asemel, et säästa see, mis alles jääb, maksa kõigepealt iseendale.

Sa ei usu, et sa võiks kunagi rikkaks saada

«Tavaline inimene arvab, et rikkaks saamine on privileeg, mida saavad endale lubada ainult valitud inimesed,» sõnas Siebold. «Tegelikult, kapitalistlikus riigis on kõigil õigus olla rikas, lihtsalt sul endal peab piisavalt pealehakkamist olema.»