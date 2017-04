Nutta või naerda? Topshopi uus toode tekitab jälle küsimusi

Topshopi uudistooteks on «Moto Clear Plastic Straight Leg Jeans», mis on sisuliselt täiesti läbipaistvad püksid, vahendab Business Insider.

Klientides on püksid omajagu küsimusi tekitanud ning elevust jagatakse ka sotsiaalmeedias. Kas neid pükse on raske üles tõmmata? Kas neis võiks tekkida kondensatsioon? Kas need on hingavast materjalist? Mis juhtub, kui pükse kandes higistad? Mida üleüldse nende pükstega koos kanda?!

Kui läbipaistva põlveosaga teksad said juba varasemalt internetisensatsiooniks (seda siiski pigem negatiivses mõttes), siis üleni läbipaistvatel pükstel on samuti suur potentsiaal. Üks on kindel – Topshop oma tootearendustega kellegi varju küll ei jää.

Samuti täidavad püksid ilmselt oma otstarvet selles osas, et plekke on neilt väga kerge välja saada. «Emateksade» edasiarendus on müügil keskeltläbi saja euroga.