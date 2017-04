Iganenud rahaalased nõuanded, mis tuleks peast visata

GoBankingRates finantsportaal toob näiteid nõuannetest, mis on tõenäoliselt küll heasoovlikult edastatud, ent igaühele siiski ei sobi.

Osta palju korraga, et rohkem säästa. Kaks toodet ühe hinnaga või isegi kolmas tasuta? Kui sul mistahes kampaaniahinnaga toodet otseselt vaja pole või sa ei jõuaks neid enne aegumist ära tarbida, siis on tegu sajaprotsendiliselt mõttetu kulutusega.

Milleks kokku hoida, kui nagunii raha hauda kaasa võtta ei saa? Nii võib kokkuhoidlikule inimesele ette heita just rahaga hooletult ümber käiv sõber. Iseenesest pole see väide küll vale, kuid ei anna ka õigustust raha tuulde loopida. Liigne kulutamine viib lõpuks ikka selleni, et satud hätta laenudega või puuduvad sul säästud hädaolukordadeks, mida ei saa ette näha.

Odavam on osta iga paari aasta tagant uus auto, kui hoida kinni vanast. Siin on kaks varianti. Sageli kipub autosid ostma inimene, kelle elujärg on hea ning ta saab endale aegajalt uut ja moodsamat autot lubada. Teisel juhul ostab inimene aastate jooksul kokku odavaid autosid, mis on ka oma hinda väärt ega pea kaua vastu. Mõlemad teguviisid pole kuigi arukad, vaid kuldne kesktee oleks osta hea hinna ja kvaliteedi suhtega auto, mida ei peaks näiteks kümne aasta jooksul välja vahetama. Uut autot on aga tingimata vaja siis, kui vana kordategemine läheb juba kallimaks kui uue soetamine.

Võid osta kallima korteri või maja ning võtta endale üürilised. Kindlasti ei tasu suurt ja isegi üle jõu käivat kulutust teha uisapäisa. Sama kehtib ka laenu võtmise kohta, sest see on sul kaelas aastakümneteks. Üürilised võivad tulla ja minna, kuid keegi ei garanteeri, et nad on sinu juures regulaarselt ning neist on sulle näiteks laenu tasumisel rahaliselt abi.

Säästmiseks pole piisavalt raha. See nõuanne on ajast ja arust, sest pole oluline, milline on su sissetulek või amet, kuidagi saab ikka veidi lisaraha teenida ja millegi arvelt raha kõrvale panna. Selleks koosta endale eelarve, et teaksid täpselt, kuhu iga sent läheb ning kuidas oleks võimalik kokku hoida.

Odavam on süüa kiir- või valmistoitu. See kipub olema pigem nende mantra, kes ei salli söögitegemist. Riis, kartulid, muna ja juurviljad võivad aga poes kokku sama palju maksma minna kui üks suur eine kiirtoidukohas. Küll aga saab neist toituda tükk aega kauem ja täisväärtuslikumalt.

Kui jaksad järelmaksu tasuda, jaksad ka toodet osta. Kui ostad toote järelmaksuga, siis on selle lõpphind siiski soolasem kui kohe välja ostes. Et mitte järelmaksuga kuni mitusada eurot magama panna, kogu parem see raha ajapikku ning osta toode kohe.