Evelin Ilvese uus leib valmis koostöös Kihnu memmedega

Karja Pagar on Ilvese sõnul armas pereettevõte, kus kõik leivad tulevad justkui koduköögist, kõigil on käesoojus ja südamesilitus maitses selgesti tunda, kirjutab Saarte Hääl.

«Minu jaoks on see nii oluline, eriti toidu puhul, ja äge, et poest on võimalik sellist toitu saada,» lisas ta.

Kihnu sugemetega kartulileiva valmimiseks sai Ilves ainest kihnlastelt endilt ja nõnda käis ta korduvalt saarel, et sealselt leivameistrilt Taimilt leivategu õppida. Selgus, et kihnlased panevad leiva sisse kartulit, täpsemalt kartulist tehtud püreed, täisterajahu asemel kasutatakse rukkipüüli ja köömned lisatakse kohe hapendamise käigus. Nisu leivas ei ole.

Karja Pagari turundusjuhi Mari Arnoveri sõnul on uus leib poodides müügil veebruarist ja uudistajaid jagub, samuti on lojaalsed ostjad leidnud ka Evelini esimene rukkileib.