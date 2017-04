Kolm valet toidupoes

Siin on kolm valet, mille otsa võid toidupoes tooteid valides sattuda:

«Tehtud millest » või «tehtud millega» silt

Väga tihti on pakendil silt, millega see toode tehtud on, et sinu tähelepanu muudelt koostisosadelt eemale tõmmata. Näiteks «tehtud täisterajahust». Kuigi see on tore, et toode on tehtud täisterajahust, võib täisterajahu tegelikult selles tootes väga vähe olla. Vaata alati mitu protsenti lubatud koostisosa tootest võib leida.

«Vaid nii palju kaloreid ühe toidukorraga» silt

Kui hakkame kalorihulga pärast muretsema, lõpetame tähelepanu pööramise kvaliteedile. Mis siis, et kaloririkka toidu söömine võib lõppeda ülekaalulisusega, ei määra kalorid siiski toiteväärtust.

Näiteks on pähklites palju kaloreid, kuid nad on üks tervislikumaid toite maailmas. Väldi tungi osta töödeldud toitu, lihtsalt sellepärast, et seal on väike kalorsus.

Ökotoit

2011. aastal korraldas USAs asuv Cornelli Ülikool katse, kus võrreldi kahte identset šokolaadiküpsist. Vaid selle vahega, et ühte tutvustati kui maheküpsist, samas teist kui tavalist šokolaadiküpsist. Katses osalenud eelistasid kõik ökosildiga küpsiseid ning leidsid, et selle maitse on hulga parem. Nad uskusid, et see küpsis sisaldab vähem rasva ja kaloreid ning olid valmis «öko» küpsise eest rohkem maksma. Tegelikkuses polnud neil küpsistel mitte mingit vahet.

Katses osalenud tegid sellise järelduse puhtalt sildi põhjal. Ära usalda vaid suuri silte, mis pakendi peal on, vaid loe kindlasti ka väikeses kirjas olevat tooteinfot. Paljudel toodetel on vaid mingi protsent ökokoostisosa, seega kui tahad täiesti mahetoodet, siis peab sel olema märgitud 100 protsenti ökotoode.