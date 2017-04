Kas tööajal peaks sotsiaalmeedia kasutamise ära keelama?

Facebook, Twitter, Instagram ja teised kanalid tõmbavad tähelepanu muudelt tegevustelt üha rohkem eemale ja haaravad päevast aina suurema hulga ajast endale, kirjutab CVKeskuse karjääriabi.

Sotsiaalmeedia kasutamist on tööajal väga keeruline sajaprotsendiliselt keelata, sest kui üritada muuta noortele omapärast käitumismustrit, võib jääda tööandja tööturul kaotusseisu ja kiirelt omandada range ettevõtte maine. Loomulikult sõltub sotsiaalmeedia kasutamine ametikohast ega ole mõeldav näiteks samal ajal kassas kaupu läbi piiksutades, hambaauke parandades või juukseid lõigates, küll aga on seda võimalik lubada näiteks kontoritöö puhul.

Jagame kolme peamist põhjust, miks ei peaks tööl keelama sotsiaalmeedia kasutamist.

Töötajad on ettevõtte parimad saadikud

Nii suurtel korporatsioonidel kui ka väikeettevõtetel on kasulik luua ja hallata sotsiaalmeedia kontosid, et jagada klientidega oma lugu ja olla potentsiaalsetele töötajatele atraktiivseks tööandjaks. Kui kajastada näiteks sportlikke või kultuurseid ühisüritusi ja meeleolukaid ettevõtte suve- ja talvepäevi, näevad koostööpartnerid, kliendid ja tulevased töötajad, millise vahva ettevõttega on tegu. Kuid lubada oma töötajatel kasutada ka töö juures mõistlikkuse piirides meelepäraseid sotsiaalmeedia kanaleid, annab tööandja signaali, et sotsiaalmeedia kasutamine on igati teretulnud ja teatud olukordades lausa soositud.

Lisaks turundusosakonnale tasub sotsiaalmeedia tegemistesse kaasata ka teiste osakondade töötajaid. Selle jaoks oleks tervitatav luua ettevõttel ametlik hashtag, mille abil koonduvad ühised ettevõtmised ja head emotsioonid kompaktselt kokku.

Sotsiaalmeediat läheb üha enam vaja ka töö tegemiseks

Olgu tegu kiirelt ja mugavalt toimiva infovahetuse või oskuste arendamiseks vajalike seminaride kohta teabe otsimisega, aga miks mitte ka konkurentide tegevuse jälgimise või heade praktikate otsimisega välismaalt - sotsiaalmeedia on kiireks infoliikumiseks ja -otsimiseks üks parimaid väljundeid. Sageli võib just sealt leida töötulemuste parendamiseks vajalikku infot, nõuandeid ja viiteid parimatele praktikatele.

Nii töö mõiste kui ka aeg on muutumas vabamaks

Ettevõtte töötajad ei ole robotid, kes suudavad tundide kaupa vaid tööasjadele keskenduda. Sotsiaalmeedia kasutamine annab võimaluse mõneks hetkeks töömõtted peast pühkida või kiirelt vajaminevatele sõnumitele vastata ning seejärel uue hooga töölainele asuda. Siiski, nagu eelpool mainitud, sõltub see suuresti ametikohast ja tööülesannetest.