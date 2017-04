Neli müüti elektriliste haudepottide kohta

Haudepotid on saanud uue välimuse igasuguste nuppude ja ekraanide näol. Tänu sellele on ka kord unustatud köögitarvik muutunud järjest populaarsemaks. Krokkpottidega käib aga kaasas mõni müüt.

Müüt 1: Krokkpotid kõlbavad vaid suppide ja hautiste valmistamiseks

Tõsi on see, et krokkpotiga saab valmistada imelist suppi või hautist. Küll aga võib krokkpotis edukalt valmistada ka rebitavat sealiha või kõike, mis tahab aeglasemat küpsetamist. Samuti võib krokkpotis ette valmistada kuumi dipikastmeid, lihapalle, lasanjet ja makarone juustuga. Toite, mida krokkpotis saab küpsetada on peaaegu lõpmatu hulk, kuid mitte päris kõike ei saa seal teha. See viibki meid järgmise punkti juurde.

Müüt 2. Krokkpotis saab kõike valmistada

Kahjuks ei vasta see müüt tõele. On olemas tooteid, mis lihtsalt ei sobi krokkpotis valmistamiseks. Näiteks on krokkpotis peaaegu võimatu saada krõbedat peekonit. Samuti on väga raske valmistada ka mereande, mis valmivad kiiresti.

Müüd 3. Krokkpotti on raske pesta

Paljud elektrilised haudepotid on tänapäeval nõudepesumasinakindlad, seega võib selle lihtsalt koos teiste mustade nõudega masinasse panna ja ära pesta. Kui aga sinu elektrilisel haudepotil see võimalus puudub ja sa plaanid valmistada midagi, mis palju segadust tekitab, on kõige parem enne küpsetama asumist pihustada potti küpsetamisõli.

Müüt 4. Sa võid kõik asjad korraga krokkpotti visata ja lihtsalt oodata, millal toit valmib

Küll oleks hea, kui see tõele vastaks, aga kahjuks ei ole see nii. Mõned toidud tuleb siiski mingil määral ette valmistada – näiteks tuleks liha enne pannil pruunistada. Samuti küpseb mõni toiduaine nagu näiteks riis hulga vähem aega, kui teised potis olevad tooted. Loomulikult võib ka kõik korraga lihtsalt potti panna, kuid kahjus ei anna see parimat tulemust.