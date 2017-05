Lihtne nipp allergilise nohu leevendamiseks

Paljude inimeste jaoks muudab õietolmuallergia kevadperioodi ebamugavaks. Seetõttu on allergikute jaoks väga oluline nina loputamine meresoolalahusega.

Lahus puhastab nina allergeenidest

niisutab nina

ja aitab allergiaravimitel paremini toimida

Lahust tuleks kasutada püstises asendis, 1-3 annust mõlemasse sõõrmesse, 2-3 korda päevas.

Lahus on täiesti looduslik. Ei tekita sõltuvust ja sobib kasutamiseks igapäevaselt kas üksinda või koos allergiaravimitega.

Kevadine allergia?

Kevadisel ajal on kõige raskem ennekõike õietolmuallergia all kannatavatel inimestel.See avaldub kõige sagedamini heinapalavikuna ehk silmade, nina ja bronhide reaktsioonina õietolmule.Peamised allergia põhjustajad on sarapuu-, lepa-ja kasetolm, aga ka tamme ja võilille õietolm.

Miks allergia tekib?

Öeldakse, et kurjajuur peitub muutunud keskkonnatingimustes. Aina steriilsemas ja hügieenilisemas keskkonnas elades puutume üha vähem kokku erinevate mikroorganismidega ja muutunud on ka meie soolte mikrofloora, mis on oluline immuunsuse tekkeks. Usutakse ka, et oma mõju on sagedasti kasutatavatel kemikaalidel ja meie toidusedelis leiduvatel lisaainetel ehk E-ainetel.

Uuringud näitavad endiselt, et maal elavatel lastel esineb vähem allergiaid kui linnalastel, kuna maapiirkondades on puhtam õhk ja vähem autosid. Tõepoolest, heitgaaside tahmaosakesed võivad õietolmuallergeenid sügavale hingamisteedesse viia ja seal põletikulisi reaktsioone tekitada. Maal puutuvad lapsed juba väga varakult kokku paljude erinevate bakteritega ja süüakse linlastest enam oma kodus või lähikonnas kasvatatud ja säilitusainetest vaba toitu.

Heinapalavik, astma ja ekseem on aga pärilikud haigused ja praegused uuringud näitavad, et umbes 1/3 inimestest on allergia kujunemise risk samuti pärilik. Ela maal või linnas, geenidel on neis asjus ka oma, võib-olla isegi keskkonnast suurem roll, mängida.

Lisanõuanded kevadise allergia leevendamiseks

Vaata lühikesest videoklipist