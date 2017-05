Ehituserialade kutseõppurid astuvad võistlustulle

Seni suurimal kutsemeisterlikkuse võistlusel selguvad parimad sirguvad meistrid erialadel nagu ehitusviimistlus, plaatimine, müüriladumine, IT, keskkonnatehnika, lukksepatöö, hooldustöö, mehhatroonika, restoraniteenindus jm.

Ehitusettevõtjate liidu tegevdirektori Indrek Petersoni sõnul on Noorel Meistril oluline osa kutsehariduse populariseerimisel ning see võimaldab tulevastel õppuritel lähemalt tutvuda erinevate kutsealadega ja näha ka reaalseid tööprotsesse.

«Ehitus on kindlasti valdkond, kus kutseõppe võimaluste tutvustamine ja populariseerimine vajab täna rohkem kui kunagi varem taolist tähelepanu,» lisas ta. Samuti on tema väitel ehitussektoris väljaõppinud spetsialistide osakaal kõigest 40 protsenti, mis näitab, et nõudlus spetsialistide järele on viimastel aastatel oluliselt kasvanud.

«Ehitusettevõtjate esindajana võin tänastele kutsevaliku ees seisjatele kinnitada, et ehitussektoris leiab erialase töö ja konkurentsivõimelise palga iga kutseõppe läbinud ehitaja,» märkis Peterson.

Kutsemeistrivõistlustel tuleb etteantud tööülesanded kvaliteetselt teostada väga piiratud aja jooksul. Näiteid võistlusülesannetest:

Ehitusviimistlejate võistlusülesannete hulka kuulub seina tapetseerimine, ukse viimistlemine ja seina kujundamine vabatehnikas. Kolme ülesande sooritamiseks kahel seinal on aega 10 tundi.

Ehituspuusepad valmistavad vastavalt ette antud joonisele kelpkatuse konstruktsiooni. Töö teostamiseks kasutatakse nelikanthöövelmaterjali ristlõigetega. Konstruktsiooni teostamiseks on aega 13 tundi.

Plaatijate võistlustööks on vabadussamba kujutamine plaaditaval pinnal (1488x1041 cm), kusjuures vabadussamba alumine pind sisaldab 3D-elementi ning töö peab valmima 10 tunniga.

Keskkonnatehnika lukkseppadel seisab ees radiaatorite seina panemine viie tunniga, terastorude keermestamine ja konfiguratsiooni valmistamine kahe tunniga ning vasktorudest kõvajoodise abil ruumilise kujundi valmistamine kolme tunniga.

Müürsepad laovad 12 tunni jooksul joonise järgi gooti avadega seinafragmendi ning vuugivad seina fassaadiosa. Ladumisel kasutatakse auk- ja silikaattelliseid.

Elektrikute praktilisteks võistlusülesanneteks on etteantud joonise ja elektriskeemi järgi kuiva läbikäidava ruumi valgustuse üles seadmine ning elektrimootori juhtimis-skeemi koostamine ja paigaldus niiskes tehnilises ruumis. Aega on selleks üheksa ja pool tundi.

Võistlusi on kõigil soovijatel võimalik kohapeal jälgida. Lisaks neile toimub Noor Meister 2017 üritusel haridusmess, kus kutseõppevõimalusi tutvustavad 28 kutse- ja rakenduskõrgkooli. Erialavalikul on abiks Rajaleidja karjääri-ala ja 11 töötuba ametite katsetamiseks.

Üritus on kõigile tasuta ja toimub Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn). Lisainfot leiab ürituse veebilehelt.