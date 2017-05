Liharikkad ja kaalusõbralikud singitooted kevadisele toidulauale

Suitsusinkide ja -rulaadide valikusse kuuluvad erinevad võileivasingid, viilutamata singid, rulaadid, peekoniviilud ja singikuubikud. Nõo Lihavürsti tootevalik annab laialdaselt ruumi katsetamaks põnevate ja maitsvate retseptidega erinevatest toidukategooriatest. Sinkide valikusse kuuluvad lisaks sea- ja loomaliha toorainele ka maitsvad tooted kana- ja kalkunilihast.

AS Nõo Lihatööstuse peatehnoloogi Anne Värä sõnul on hetkel Nõo Lihavürsti sortimendis üle 40 erineva singi ja rulaadi, mis on kõik valmistatud naturaalse lepapuu suitsuga. “Oleme käesoleval aastal turule toomas ka naturaalse kuju ja välimusega sinke, milles on vähendatud veesisaldust. See tähendab, et suurenenud on toodete lihasisaldus,” selgitas Värä.

Kevadisteks gastronoomiakatsetusteks soovitame sinke just nende kõrge toiteväärtuse ja valgusisalduse tõttu. Vähene rasvasisaldus teeb Nõo Lihavürsti singitoodetest eriti kerged road, mis on head nautimaks kerget ja lisakilodeta suvehooaega.

Viilutatud singitooteid soovitame eeskätt proovida kindlasti erinevate võileibade peal. Imehästi sobivad näiteks Nõo Lihavürsti juubelisarjast Seafilee dekooriga ja Kalkuniliha suitsusink hommikusele võileivale tomati ja maitserohelisega. Kalkuni rinnafileest valmistatud Kalkuniliha suitsusink on väherasvane ja väikese soolasisaldusega kuumsuitsutatud sink, mis sobib suurepäraselt kaalujälgijatele, sest sisaldab vaid 0,4% rasva ja on kolesteroolivaba.

Nõo Lihavürsti suitsusinkide mõnus suitsune maitse ja aroom on saavutatud suitsutamise protsessiga, kus on kasutatud naturaalseid lepalaaste. Lisaks võileibadele annavad suitsusingid palju tegutsemisruumi ka pearoogade valdkondades. Maasingi nime kandvat suitsusinki sobib ideaalselt kasutada näiteks pastaroa sees. Sea abatükist tehtud sink, mida on soolatud, maitsestatud ning suitsutatud lepasuitsuga, annab ühele toitvale ja kooresele pastale väga mõnusa ja suitsuse maitse.

Valikus on vastavalt maitse-eelistustele nii kuum- kui ka külmsuitsutatud sinke

“Nõo Lihavürsti tooraine on alati kohapeal lõigatud ja pärit värskest jahutatud lihast. Ettevõte ei kasuta sinkide valmistamisel külmutatud liha,” selgitab peatehnoloog Anne Värä Nõo Lihavürsti eripärasid oma konkurentide kõrval. “Lisaks sellele kasutame näiteks Vinnutatud tagasingi ja Vinnutatud seljakarbonaadi puhul külmsuitsutamise tehnoloogiat, mis tähendab, et toode on lõpuks intensiivsema ja põnevama suitsumaitsega kui kuumsuitsutatud toode,” lisab Värä.

AS Nõo Lihatööstus on mõelnud ka nende peale, kes armastavad ise pitsat valmistada ning nii pakutakse tükeldatud sinki nii suitsupeekoni kui ka kanasingi kuubikutena. Maitsvad singikuubikud sobivad väga hästi lisaks pitsale ka erinevatesse salatitesse, pastaroogadesse ja kasvõi soolasesse pirukasse!

Sel kevadel on Nõo Lihavürsti suitsusingi ja -rulaadide valikusse lisandunud uute toodetena eelnevalt juba mainitud Seafilee dekooriga, Veisesink ja Rullpeekon dekooriga ning Vinnutatud tagasink. Tegu on Nõo Lihavürsti 25. juubeliks valminud sinkidega.