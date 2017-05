Fitlap soovitab: milline grill-liha oma suvelauale valida?

Just imelisele maitsele koos figuurisõbralikkusega Nõo Lihavürst oma suviste toodetega apelleerib. Valikus on marinaade väga erinevatele maitsetele – osa neist valmistatud sealihast, osa kanalihast. Täiesti uutena tutvustab AS Nõo Lihatööstus sel aastal Eesti toiduturul kergelt vürtsist Sibula-tšilli kanašašlõkki ja Juubeli kanašašlõkki.

Nõo Lihavürsti suvised tooted ja nende seas ka šašlõkid on enda menüüsse võtnud ka personaalne veebipõhine treening- ja toitumisnõustamisprogramm www.Fitlap.ee. Kolmel tootel – Sibula-tšilli kanašašlõkil, Juubeli kanašašlõkil ning Kentucky kanašašlõkil on ka poodides Fitlap.ee kleebis peal.

Fitlap.ee personaaltreener ja toitumisnõustaja Heikki Mägi soovitab šašlõkki valides jälgida, et valgu kogus lihas ületaks rasva koguse. Kuna on selge, et enamike marinaadide puhul on sealihašašlõkk rasvasem kui kanalihast valmistatud toode, siis saab kanalihašašlõkki endale lõpuks ka julgemalt ja koguseliselt suuremal hulgal taldrikule tõsta.

“Grill-liha võib kindlasti süüa. Kvaliteetsed valgud on meile vägagi tähtsad. Selge on see, et liigne toit ladestub meie kehas rasvaks ja seetõttu ei tohiks millegagi liialdada,” selgitab toitumisnõustaja Mägi, et õigete koguste juures ei pea endale ka suvisel ajal või karmimal figuurijälgimisperioodil midagi keelama.

Millist marinaadi fitnessi- ja figuurisõber poes valima peaks?

Ahvatlevate nimedega marinaade on tõepoolest poodides väga palju ja siinkohal tuleks leti ääres peatuda ja pühendada mõni hetk sellele, et lugeda korralikult läbi, milliste koostisosade toimel marinaadi magusus ja mahlasus saavutatud on. Juba mainitud kolm šašlõkimarinaadi on oma koha leidnud ka Fitlap.ee menüüdes just seetõttu, et marinaadi mõnus maitse on saavutatud võimalikult palju naturaalseid ained kasutades ja vähesema lisasuhkruga. “Paljud marinaadid on tõepoolest väga suhkrurikkad ja see tuleks poes pakenditelt kindlasti järele vaadata. Maitseainetele me aga piiranguid ei pane, neid võib igaüks veel vastavalt eelistustele lisada,” soovitab Heikki Mägi.

Nõo Lihavürsti tooted on oma tee leidnud Fitlap.ee menüüdesse ka seetõttu, et tegu on tõepoolest maitsvate liharoogadega. “Kaalu jälgimise ja langetamise huvides ei pea ammu enam sööma ainult maitsetut toitu,” selgitab personaaltreener Heikki Mägi, miks ta Nõo Lihavürsti tooteid suvisele šašlõkiüritusele kindlasti soovitab.

Ka see, mis šašlõki kõrval suvise toidukorra ajal taldrikule tõstetakse ei pea tingimata koosnema vaid kurgist ja tomatist. “Ka veidi süsivesikuid ei tee tingimata halba – katsetage näiteks ahjukartulite, pruuni riisi või grillitud bataadiga,” soovitab Mägi. Küll aga paneb personaaltreener suveks valmistujatele südamele, et kõige alus on mõistlikkus. Suvine vabas õhtus valmistatud grill-toit võib olla igaühe laual, aga selle kogused võiksid jääda mõistlikkuse piiresse.