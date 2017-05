Rikkurite fotograaf: jõukus on justkui sõltuvushaigus

Greenfield on sellest ajast saati oma tööd rahvusvahelisel tasemel laiendanud ning üles pildistanud suurel hulgal rikkureite häärbereid, ekstravagantseid VIP-teenuseid, kullast tualettpotte, ohtra plastilise kirurgia tulemusi ja palju muud, mis kaasneb jõuka elustiiliga, vahendab Business Insider.

Xue Qiven oma kodus golfi mängimas. Foto aastast 2005. / Lauren Greenfield/Business Insider

«Õppisin oma pildistatud objektidelt seda, et rikkuse taga ajamine on lõpmatu ning inimestel ei saa sellest kunagi küllalt – nad ei suuda sellega rahul olla. See on sõltuvus nagu iga teinegi, sest mida rohkem vara sul on, seda rohkem tahad sinna veel juurde ja arvad, et vajad seda,» kirjeldas ta.

Näiteks on Greenfield pildile püüdnud Limo Bobi, kes peab ennast isehakanud limusiinikuningaks. Ülaloleval pildil kannab ta ligi 15 kilogrammi kaaluvat kuldketti ning poksija Mike Tysonilt saadud täispikka karusnahkset kasukat. Tema limusiiniparki kuulub mitmeid üüratuid luksusautosid, milles leidub kristalllühtreid, mullivanne ja stripiposte.

Lisaks on Greenfieldil olnud au pildistada Xue Qiveni, kelle Shanghai korteris leidub ohtralt Versace’i kaubamärgiga esemeid. 1994. aastal alustas Qiven ettevõtlusega ning lõi firma, mis müüb tööstuslikke kaableid. Tänaseks on tal selliseid firmasid juba neli. Ta on ka kolme golfiklubi liige, millest iga klubi liitumistasu maksab umbes 100 000 dollarit.

Christina teel oma pulma. / Lauren Greenfield/Business Insider

Veel kuulub Greenfieldi portfooliosse foto 21-aastasest farmakoloogist Christinast, kes on parasjagu teel oma pulma. Selle tarbeks tellis abielupaar endale klaasist printsessitõlla koos kuue miniponiga ja parukaga kutsariga.

Hästi on pildile püütud ka Marquee ööklubi VIP-külastaja Las Vegases, kes viskas õhku sadu dollareid. Tegu on muuseas ühe suurima käibega ööklubiga ning foto näitab kõige otsesemas mõttes raha tuulde loopimist.