Tippbarista viis lihtsat näpunäidet kohvi valmistamiseks

1. Et hoida asi nii lihtsana kui võimalik, soovitab Kuehne kasutada kohviveskit – mitte elektrilist või muid kõrgtehnoloogilist, vaid vana head käsiveskit, mis teeb olenemata ajast ja vanusest endiselt suurepärast tööd. Kõige olulisem on veski juures jälgida, et sel oleks sobivad jahvatusastmed.

2. Osta võiks head kohvi ja toetada kohalikke röstijaid, kellel on lai valik kohvisorte. Kohvi valikut ja eelistust võib võrrelda veiniga, kus kõigil on omad lemmikud. Mõnele meeldib mahedam kohv, teistele tugevama maitsega, robustsem või hoopis hapukam.

3. Kohv on värske produkt – käsitle seda vastavalt. Ära osta suurt kogust kohvi endale koju tagavaraks valmis. Värsket kohvi võiks soetada lausa kord nädalas.

4. Kasuta kaalu, et saada õige kogus kohvi, sest just kogus mõjutab väga tugevalt kohvi tulemust. Parim kogus filtrikohvi saamiseks on kasutada 6-8 grammi kohvi iga 100 milliliitri vee kohta.

5. Pea meeles, et kohvi valmistamise vahendid peaksid olema enne alati eelsoojendatud. Piisab näiteks, kui valada pisut kuuma vett eelnevalt presskannu ning lasta sedasi soojeneda. Seejärel valada vesi välja ning panna soojenenud presskannu kohv ja vesi ning lasta tõmmata. Tõmbamine võiks kesta vähemalt 3–6 minutit. Mida rohkem kohvi korraga tehakse, seda kauem peaks see kannus tõmbama.