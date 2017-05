McDonald’s tuli välja friikartulitest kahvliga

Idee friikartulitest kahvlist tekkis, kui ettevõte tuli välja uue burgerisarjaga, milles on hulganisti kastmeid kasutatud. Selleks, et burgerist maha kukkunud kaste raisku ei läheks saab selle friikartulitest kahvliga ära süüa.

Esmalt reklaamisid nad seda läbi huumoriprisma, kasutades selleks USA reklaamides figureerivat tootetutvustajat Anthony Sullivani ja McDonald’si kokka Mike Haraczi. Mehed näitasid ekraanil, kuidas kahvlit kasutada.

Esmalt küsis Sullivan vaatajatelt, et kas kahvel või muuta nende elu? «Tõenäoliselt mitte. Kuid kas ta muudab uute McDonald’si burgerite söömiselamust? Ma arvan, et kindlasti … võib-olla,» naljatas Sullivan.

Punasel plastikust kahvlil on otsas ava, kuhu on võimalik panna kolm kuni neli friikartulit, mis moodustavad kahvli harud. Kahvel on saadaval ainult USAs ning neid jagatakse uute burgerisarja ostjatele.