Viis fraasi, mida ülemus soovib sinu suust kuulda

Ma saan sellega hakkama. Ülemus ei jõua alati igal projektil silma peal hoida, mistõttu peab ta need usaldama oma alluvate hoolde, kirjutab karjäärisait Muse. Võibolla on ka temal juhid, kes jälgivad tema tegemisi ning seepärast on tal muidki prioriteete kui iga oma töötaja tegevuse jälgimine. Siis on hea talle julgestuseks öelda, et mingi projekt või ülesanne on sul käpas ja ta ei pea selle valmimise pärast muretsema. Nii näitad ühtlasi, et oled usaldusväärne töötaja, kui tööasjad sinu käe all õigeaegselt ja korrektselt valmivad.

See on minu süü. Liiga tihti näitavad töötajad näpuga kellegi teise peale või viitavad muule põhjusele, miks mingi asi ebaõnnestus. Vastavas olukorras näitab eksimuste tunnistamine aga seda, et oskad vastutuse võtta ning oled suuteline vigadest õppima. See pole samuti asi, mille pärast ülemus peaks sind karistama, vaid pigem tunnustust avaldama.

Ma ei nõustu, sest... Ülemus ei pruugi iga tagasisidet küll puhta kullana võtta, kuid hea juht hindab kindlasti rohkem meeskonda, kes julgeb kaasa rääkida, mitte ei nõustu vaguralt kõigega. Ülemus peaks hindama otsusekindlust ning julgust asju välja öelda (koos sobivate argumentidega). Kui asi puudutab teie ettevõtet ja tööülesandeid või saavutusi, siis ole neist rääkides lugupidav, kuid samas põhjalik ja aus. Hea juht kuulab, mis sul öelda on ning arvestab sellega.

Ma võin vabatahtlik olla. Igas ettevõttes on töötajad, kes jälgivad selgelt, et nad töötaks vaid ettenähtud aja vältel ega teeks ühtki asja, mis tema töölepingus pole. Siiski on ettevõtteid ja ametikohti, kus on vahel vaja ka väljaspool tavapärast tööaega käised üles käärida ja mõni asi ära teha. Ülemus hindab töötajaid, kes on valmis vahel erandi tegema ning tõenäoliselt jääb talle ka meelde, et just sina olid valmis aitama, kui teised minema jooksid. Aktsepteeri lisatöö aga juhul, kui see pole tõesti kontimurdev või kui see sulle mõnevõrra kompenseeritakse.

Kas saan aidata? Ülemuse töö on tihtipeale väga kiire tempoga ning tal võib jääda ajast puudu, et kõigi toimingutega ühele poole saada ja samal ajal töötajaid juhendada jm. Seepärast on kena, kui pakud vahel talle abi ning annad märku, et oled vajadusel olemas. Abi pakkumine on samaväärne küsimisega, kas kõik on korras, sest ka ülemus on lõppude lõpuks lihtsalt inimene.