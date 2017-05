12 toitu, mille kohta sulle on valetatud

Krõpsud

Enamik krõpse ei ole tehtud kartulist. Suur osa tootjaid kasutab krõpsude tegemiseks hoopis jahu (kas siis nisu või maisi) ja segu tärklisest. Üldiselt sisaldab krõpsutainas vähem kui 42 protsenti kartulit. Kartuli maitse saadakse maitseainetega. On olemas ka tootjaid, kes kasutavad krõpsude valmistamiseks päris kartuleid, kuid nende toodete hinnad on märksa kallimad.

Võileivajuust

Enamik pakendatud võileivajuuste ei sisalda juustu. Selleks, et raha kokku hoida ja protsess lihtsam oleks, on osa tootjaid asendanud piima vadakuvalgu ja palmiõliga. Sellise toote nimi on juustulaadne toode, mitte päris juust.

Purgitooted

Väga tihti on purgitoodetel suurelt välja toodud kogu toote kaal ning all nurgas on väikselt kirjas purgis müüdava toote kaal.

Juustukaste

Kui miskit kutsutakse juustukastmeks, siis ei tähenda see ilmtingimata, et see sisaldab juustu. Üldiselt valmistatakse kõiki kastmeid samamoodi, erinevaks muutuvad nad alles siis, kui maitsestamiseks läheb. Siis saavad nad endale selle maitse, mille järgi on toode nimetatud.

Kondiitritooted

Väga paljud jaekettides müügil olevad kondiitritooted, nagu näiteks täidetud croissant'id või moosirullid, on vaid pooleldi täidetud täidisega või on vaid väike kogus täidist neile sisse süstitud. Klient, kes loodab saada rohke moosiga täidetud saiakest nagu toote pildil on välja toodud, peab pettuma, sest tegelikult on moosi vaid näpuotsatäis.

Šokolaad pähklitega

«Sisaldab hulganisti pähkleid» kirjutavad paljud tootjad oma šokolaaditahvlitele. Tegelikult sisaldab tavaline šokolaaditahvel vaid kolm kuni viis pähklit, mis on purustatud või asendatud odavama variandiga.

Kanapalad

Kuigi väidetakse, et need sisaldavad kana, on neis tegelikult üllatavalt vähe kanaliha – vaid umbes pool tootest on kanaliha. Ülejäänud on soja ja veiseliha.

Lahustuv kohv

Kuidas iganes toodet ka ei reklaamitaks, lahustuv kohv ei ole sada protsenti naturaalne. See on küll tehtud looduslikest kohviubadest, mida jahvatatakse ja töödeldakse kuuma veega. Seejärel valmib sellest pulber (lahustuv kohv), graanulid (terad) või külmutatud ja kuivatatud kohv. Selles protsessis kaotab aga kohv enamiku oma maitsest ja aroomist.

Jäätee

Jääteed valmistatakse tee-ekstraktist. Seda pruulitakse, kuivatatakse ja muudetakse pulbriks, mida saab hiljem lihtsamini transportida ja valmistada, lisades sellele vaid vett. Seetõttu võib pudel jääteed sisaldada vaid ühe protsendi teed, ülejäänu on suhkur, vesi ja maitseained.

Külmutatud tooted

Külmutatud tooteid müües on kaal ülimalt tähtis. Selleks, et hinda tõsta, lisavad mõned tootjad müüdavale kaubale vett, mis võib tõsta toote kaalu kuni poole võrra.

Pudelivesi

Enamasti on pudelivesi lihtsalt kraanivesi.

Friikartulid

Kaupmehed kasutavad müüginumbri tõstmiseks tihti visuaalseid ja võrreldavaid lahendusi. Meie mõttemaailm on sedasi üles ehitatud, et kui meie ees on kolmes suuruses pakid, siis valime keskmise. Enamasti on aga kahjuks keskmine ja suur samasugused. Näiteks kiirtoidukohas suuri friikartuleid tellides võime tegelikult teinekord saada vähem friikartuleid, kui oleks saanud keskmist suurust tellides.