Poetöötajast multimiljonäriks: ettevõtja viis soovitust edukaks eluks

Khoshbin tuli koos perega USAsse elama 14-aastaselt ning nende elutingimused olid kesised, kirjutab Entrepreneur. Kehva inglise keele oskusega noormees hakkas laoabilisena tööle Kmart kaubamajas ning oli immigrandina sunnitud taluma rassistlikke märkusi. Palgaks oli tal kolm dollarit tunnis, millega ei saanud samuti kiidelda. Esimese töö kogemus oli mehe sõnul niru, kuid see ajendas teda suurelt unistama.

Khoshbini kuupalk Kmartis jäi 400 dollari kanti ning iga kuu säästis ta sellest sada dollarit. Ta töötas Kmartis seniks, kui sai endale säästude eest osta 1983. aasta Honda Accordi. Auto võimaldas tal hankida pisut parema töö rehvitöökojas. Täna on ta aga McLaren P1 ja Porsche 918 superautode omanik.

Mees haaras nimelt kinni igast võimalusest, mis aitaks teda eduni. Ta hankis endale kinnisvaramaakleri litsentsi ning hakkas üles ehitama oma kinnisvaraportfelli. Ülejäänu on juba ajalugu. Täna kuulub Khoshbini ettevõttele rohkem kui 185 000 ruutmeetri ulatuses ärikinnisvara kuues USA osariigis. Khoshbin annab viis nõuannet, kuidas eesmärke saavutada ning oma edu mitmekordistada.

Pane paika selged, visuaalsed eesmärgid. Mehe väitel annab eesmärkide püstitamine vaid keskpärased tulemused. Ta julgustab eesmärkide seadmisel olla rohkem loov ning näiteks isevalmistatud tabelis paika panna ühe, kahe, viie, kümne ja kahekümne aasta sihid. «Pane paika täpsed eesmärgid, millele saaksid igal aastal sajaprotsendiliselt pühenduda – ning pea neist kinni,» lisas Khoshbin.

Täpsusta oma plaani. «Pimeduses on raske punktist A punkti B sõita. Seega pane tuled põlema ning planeeri ära ka sammud, mida on vaja eelpool toodud eesmärkide saavutamiseks,» soovitas Khoshbin.

Hangi uusi teadmisi. Multimiljonäri väitel aitavad eelkõige edasi uued teadmised ja oskused, mida tasub ammutada igalt poolt, kus võimalik. Seepärast võiks end ümbritseda ka edukate ja avara silmaringiga mõttekaaslastega, kellelt uusi teadmisi saada ja kogemusi vahetada. Peaks ka meeles pidama, et keegi ei sünni eksperdi ega spetsialistina, mistõttu ei pea teadmistejanu ja küsimusi sugugi häbenema.

Võta korra nädalas hetk ning hinda olukorda. Khoshbin soovitab näiteks igal esmaspäeval oma eesmärkide ja nendeks vajalike sammude nimekiri üle vaadata. Nii saad silma peal hoida, kas oled õigel teel ning kas eesmärgid on selle perioodi jooksul saavutatavad. Mehe sõnul hoiab see pea värske ning alateadvuse pidevas töös, et edasi pürgida.

Ära anna alla. Liiga palju inimesi jätab eesmärgi saavutamise katki, sest kaotab kannatuse või motivatsiooni. See on aga hoopis koht, kus peaksid olema kangekaelne ning püüdma kursil püsida. Khoshbin soovitab meelde tuletada, miks endale eesmärgid seadsid ning nende juurde tagasi pöörduma. Ta on kindel, et õige mõtteviisi ning hea tööeetika ja nõuannetega saab igaüks olenemata oma olukorrast edu saavutada.