Viis saatuslikku viga, mida esmakohtumisel vältida

Brightside.me järjestas viis viga, mida inimesed teevad esmakohtumisel ja mis neile saatuslikuks on saanud.

Sa valetad

Valetamine ei vii mitte kuhugi, sest kõik valed tulevad varem või hiljem päevavalgele. Me omandame selle tõe varajases nooruses, kuid ometigi on kõik meist valetanud. Näiteks valetavad paljud tööintervjuul oma olematudest saavutustest või lihtsalt väänavad tõde.

Kui räägid asjadest ausalt, nii nagu nad on isegi, kui need ei näita sind just kõige paremast küljest kuid sa tunnistad oma vigu ja oled valmis end muutma, siis hindab sinu vestluskaaslane seda hulga rohkem.

Sa pingutad üle

Isegi, kui sinu tulevane töökoht sõltub sellest kohtumisest, isegi, kui see on sinu unistuste töö, isegi, kui tegemist on esimese kohtumisega sinu elukaaslase vanematega – ära pinguta üle.

Kui sinu käitumine on liiga intelligentne või laheda hoiakuga, siis võib sinu vestluskaaslane tõlgendada sinu käitumist kui ebavajaliku hooplemisena. Selle tulemusena võivad lihtsalt lõpetada sinuga vestlemise. Ava ennast aja jooksul, kui tunned et inimesed on valmis sind aktsepteerima sellisena nagu sa oled.

Sa oled liiga avatud

Mõni inimene võib võluda oma vestluskaaslase esimesel hetkel, kui nad suu lahti teevad. Seetõttu võib ka teine tahta nendega olla võimalikult avatud ja aus ning tunda vajadust jagada nendega seiku oma lapsepõlvest või isiklikke vaateid ja tundeid. Tegelikult ei ole aga liigne avatus esmakohtumisel hea idee.

Esiteks, sa ei tea millised on teise inimese vaated, unistused või elu. Kui sa räägid liiga palju enda isiklikust elust teadmata midagi teise elust, siis võib see ühel hetkel viia väga piinliku olukorrani.

Sa kardad pause

Kui vestled kellegagi, kellega alles tutvusid, siis on vestluses tekkivad pausid täiesti normaalsed. Need võivad küll piinlikuna tunduda, kuid tegelikult võivad hoopis pikad vestlused mitte millestki veel piinlikumaks kujuneda.

Tõenäoliselt ei ole maailma inimest, kes jaksaks kuulata kedagi, kes lõputult lobiseb. Seega, kui vestlusesse tekib paus, siis ära tunne piinlikust vaid lihtsalt oota kuni keegi vahetab teemat või lahku.

Sa oled liiga uudishimulik

Alati näita, et sa oled huvitatud sellest, millest sa räägid. Küsi vestluskaaslaselt küsimusi ja huvitu nende arvamustest.

Kuid ole seda kõike tehes väga taktitundeline. Ära muuda ilusat ja huvitavat vestlust ülekuulamiseks ja ära unusta, et enamikele inimestele ei meeldi rääkida poliitikast, religioonist, rahast või nende isiklikust elust, kui nad on oma vestluskaaslast ei tunne.