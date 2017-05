Mida teha miljoni euroga?

Enamik inimesi ei saa kunagi miljonäriks, kuid ometi on seda soovinud või sellest unistanud väga paljud. Elustiiliportaal TrendingTopMost pakub välja näiteid, mida ihaldaks miljoni eest osta unistajad ning mille peale seda raha sageli ka päriselt kulutatakse.

Kuidas kulutada miljonit eurot?

9. Suur ostutuur. Kas oled kunagi tahtnud minna poodi ja osta kõike, mida hing ihaldab? Pole midagi mõnusamat ja vabamat sellest, kui saad muretult poodi minna ega pea oma pangaarve pärast pabistama ega isegi mitte hinnasilte ja kaubamärke vaatama.

8. Jaht. Selle luksusliku veesõiduki suunas vaatavad eriti just kuulsused, kellel on piisavalt raha jahile kulutamiseks. Jaht on kahtlemata staatusesümbol ning ihaldusväärne ost, millele on miljonäril võimalus oma raha raisata.

7. Suvekodu. Suure aia ja ehk isegi basseiniga privaatne suvila, kuhu vabadel hetkedel põgeneda – tundub ahvatlev? Kui oma kodu on juba soetatud, siis kaaluks miljonär kindlasti ka eraldi suvekodule panustamist.

6. Frantsiis. Kui on oht, et hakkad oma esimest miljonit liiga kiirelt ja arutult kulutama, siis on mõistlik panna raha kasvama ning osta näiteks frantsiis. Mõne poe või kohviku frantsiisi avamine kohas, kus seda varasemalt polnud, on hea investeering pikemas perspektiivis.

5. Varane pensionileminek. Kuigi miljonit eurot omades on veelgi võimalusi oma äri teha või investeerida, siis samas võid selle rahaga ka lihtsalt pensionile minna. Seda eriti siis, kui käisid tööl vaid rahateenimise pärast ning olid seepärast stressis. Pensionileminek annab aga vaba voli teha just seda, mis sulle endale meeldib ning ajal, mil ise seda soovid. Kui raha mõtlematult ei kuluta, siis saab sellega veel kena pensionipõlve üle elada.

4. Sportauto. Kes on sportautot aastaid ihaldanud, tõttab ilmselt oma esimese miljoni eest just seda ostma. Sportauto omamine näitab samuti kõrget staatust ning äratab teistes inimestes aukartust.

3. Eralennuk. See võib tunduda kui priiskamine, kuid kui pead näiteks tööga seoses tihti reisima või tahad lihtsalt rohkem liikumisvabadust, pole eralennuki ostmises midagi imelikku. Sellega saad kindlasti oma tutvusringkonnas kõige populaarsema inimese tiitli.

2. Uus algus. Kui oled tüdinud oma tööst, elukohast ja ümbruskonnas elavatest inimestest, tundub uus algus ahvatleva mõttena. Miljon eurot annab vabaduse osta endale elukoht mistahes riigis, alustada puhta lehena ning ehitada üles selline elu, nagu oled alati unistanud.

1. Maja. Kui oma eluaset pole veel soetatud, on see ilmselt esimene ning kõige vajalikum kulutus, mille inimesed teevad ning millest unistavad. Oma maja annab kindluse, et turvaline elukoht on nüüd kogu eluks olemas.