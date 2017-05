Kuidas kirjutada CV kaaskiri, mis tagab tööintervjuu

Kuigi me ei tohiks kujundada oma arvamust teise inimese kohta puhtalt käepigistuse või kaaskirja põhjal, teeme me seda siiski. Sellepärast on töökohale kandideerides hea kaaskiri väga oluline.

Esmalt tuleb selgeks teha, mis asi kaaskiri ei ole. See ei ole koht, kus karjuda lugejale, kui väga sa seda töökohta tahad. Samuti ei ole see koht kus oma CV lahti kirjutada.

Kaaskiri on koht, kus sa saad anda aimu oma oskustest ja saavutustest. Koht, kus sa saad näidata, kui hästi sa oma tööd teed ja millised on sinu kõige suuremad tööga seotud saavutused olnud. Kaaskiri peaks andma lugejale aimu, kui äge inimene sa tööl oled. See ongi kõik.

Jutustades reaalsetest olukordadest, mille lahendanud oled, näitad sa oma oskusi lugejale, mitte ainult ei too neid välja. Siin on kolm näidet:

Ma olen hea kuulaja

Ma töötan kõvasti

Kaks päeva enne suurima kleidiga kohtumist soovis minu ülemus, et ma ehitaksin terve meie projekti esitluse ümber. Tegin seda täiesti nullist, saades ideid oma ülemustelt ja kolleegidelt. Meie esitlus oli käinud vähem kui 20 minutit, kui klient teatas, et ta soovib meiega koostööd teha ja on nõus maksma 30 protsenti rohkem, kui keskmiselt seda tehakse.

Esimese kahe puhul on välja toodud ainult faktid enda kohta, kuid nendega ei kaasne mingit selgitust või tõestust.

Kolmanda näite puhul ei ole kirjas, et ma olen hea kuulaja või töötan kõvasti. Selle asemel on antud edasi väike jutustus. Ta ülemus palus talt midagi, ta tegi seda kuulates ära ka teiste ideed ja lõpuks ei olnud kogu projekt mitte ainult edukas, vaid teenis ettevõttele ka rohkem raha. Mida saab sellest jutust välja lugeda? Kandideerija töötab kõvasti (tal oli kõigest kaks päeva aega, et projekt nullist üles ehitada), ta on hea kuulaja (võttis kuulda kolleegide ideid) ja mis kõige olulisem – ta saavutab oma eesmärgi (projekt oli edukas ja teenis rohkem raha).

Kaaskiri peab olema selline, kus selle lugeja saab läbi näidete ja jutustuste aru, milline inimene sa oled.