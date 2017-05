Miks on jalgrattakett alati paremal pool?

Ratsaväest ja mõõga käsitlemisest pärinev harjumus

Sõjahobuste selga roniti enamasti vasakult poolt, sest enamik rüütleid olid paremakäelised ning mõõk oli kinnitatud vasakule küljele, et seda parema käega haarata. Sellest harjumusest tulenevalt istutakse jalgrattale enamasti vasakult poolt, kus tugevam parem jalg üle raami tõstetakse. Kuna kett on õline ja määrib, siis asetseb see paremal pool.

Keti võtsid kasutusele vasakpoolse liiklusega inglased

Rattaketi algusaegadel 19. sajandi teises pooles olid selle tehnoloogia arendajad peamiselt Inglismaalt, kus on vasakpoolne liiklus. Kui ratast käe kõrval lükata, siis on mõistlik kõndida rattast vasakul. Samuti on mõistlik istuda jalgrattale vasakult, et mitte seista tee peal. Seega peaks kett olema paremal, et ratast lükates ennast mitte ära määrida.

Paremal olev kett vähendab kukkumise korral kahju

Samal põhjusel on mootorratta summutid paremal pool. Suur osa õnnetusi või külili kukkumisi toimub vasakule poole. Rattakett ja mootorratta summuti on paremal pool, sest statistiliselt kukutakse sellele küljele vähem.

Vasakpoolse keti tarbeks on raske leida rattaosade komponente

Suur osa jalgrattatootjatest toodavad ise raami ning ostavad muud vajalikud komponendid sisse. Kuna enamik jalgrattaid on parempoolse ketiga, siis on see standardiks kujunenud ning turult on saada väga vähe vasakpoolse jõuülekande süsteeme. Seetõttu on ringluses väga vähe vasakul paikneva ketiga rattaid.

Enamik inimesi on paremakäelised

Hinnanguliselt on vaid kümnendik maailma inimestest vasakukäelised. Seega on suurem osa rattureid paremakäelised ning nende parem jalg on tugevam. Kui rattakett asub paremal, siis läheb vändates vähem jõudu ülekandemehhanismist kaduma. Teiseks tassitakse ratast trepist üles seda valdavalt raami paremale õlale toetades ning kett jääb kehast eemale.