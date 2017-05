Raha säästma ümbrikumeetodiga!

Naisel oli New Yorki elama asudes teatrialane kõrgharidus, ent sellega pääses ta esialgu vaid David Lettermani saatepublikut «üles soojendama», kirjutab NBC. Kuna üüri pidi ta samaaegselt maksma ligi 1000 dollarit kuus, ei piisanud kallis linnas ühest töökohast elamisväärseks eluks. Seega teenis ta lisaraha Starbucksis baristana ning lapsehoidjana, tehes vahel ühel päeval kolme tööd korraga.

Lowry sõnul oli see väga kurnav eluperiood, kuid ometi suutis ta lisaraha teenida ning selle arvelt säästa. Kuna lapsehoidmise eest maksti talle sularahas ning kohvikus jäeti jootraha, pani ta sealt saadud raha ümbrikutesse. Naine jagas oma eelarve nelja kategooriasse ja tegi ka vastavalt ümbrikule märke: üüriraha; raha toakaaslasele Annale, kes tasus kommunaalteenuseid; säästud; meelelahutus.

«Iga kord, kui emmalt-kummalt töökohalt koju tulin, panin üldjuhul poole teenitud rahast üüriraha ümbrikusse, veerandi Annale ning ülejäänu säästudesse. Kui juhtus olema hea päev, siis panin raha ka meelelahutuseks ette nähtud ümbrikusse, kuid suurema osa ajast oli see siiski tühi,» kirjeldas Lowry.

Täna võib Lowryt pidada juba kogenud finantseksperdiks ning ümbrikumeetod on tema sõnul efektiivne just visuaalse poole pärast, sest siis on kohe näha, kui palju raha on sul iga kuluartikli jaoks kogunenud. «Väga kasulik on vaadata näiteks üürirahafondi ning näha, et pool rahast on olemas ning vaja on veel koguda mõnisada dollarit. Või piiluda säästuümbrikku ja avastada, et olen kolme kuuga suutnud koguda 200 dollarit, eriti kui parasjagu on periood, mil iga sent loeb,» märkis naine.

Lisaks aitab see süsteem Lowry sõnul kulutustel silma peal hoida, panna paika oma prioriteedid ning vältida tarbetut raiskamist. Ta tõi näite, et kui ühes kuus on toidu jaoks ette nähtud näiteks 300 dollarit ning 25. kuupäevaks on sellest alles 30, siis tuleb sellega ka hakkama saada.

Täna ei saa ta enam sularahas palka, kuid kasutab sarnast süsteemi edasi – selleks on tal eraldi säästukontod. Nii ei näe ta oma põhikontole sisenedes koheselt summat, mille plaanib säästa ning see aitab ka kiusatust vältida.

Küll aga kahetseb naine seda, et ei raatsinud säästuperioodil kulutada meelelahutusele. «Olen selle kogemuse eest tänulik, kuid püüan edaspidi hoida oma elu rohkem tasakaalus ja öelda asjadele jah. Igal hetkel ei pea olema keskendunud rahateenimisele ja tuleb lõdvemalt võtta,» lisas ta.