Seitse viisi, kuidas oma rahalist seisu ise saboteerid

Rahablogi The Simple Dollar toob välja näiteid, miks säästlik elustiil ei õnnestu ning rahaline seis rappa läheb.

Püüad sõprade või naabritega sammu pidada. Raske on toime tulla sõprade või naabrite kõrval, kes saavad endale lubada kulukaid asju ning teevad oma elustiiliga kadedaks. Siiski ei ole see põhjuseks, miks peaks püüdma nendega sammu pidada ning elada üle oma võimete. Mis puutub rahasse, siis katsu vältida enda võrdlemist teistega ning pea kinni üksnes omaenda eelarvest. Lisaks võib tuttava tegelik rahaline seis olla sootuks petlik ning temagi kulutab rohkem, kui tema olukorra juures mõistlik oleks.

Kasutad laenu oma sissetuleku pikendajana. Laenu võetakse enamjaolt suure ostu, näiteks eluaseme hankimiseks. Seda ei saa aga mõtlematult kasutada ega osta asju, mis käivad sul siiski üle jõu. Kui oled laenu võtnud, siis ära unusta, et sellele järgneb pikk tagasimakse periood ning seepärast ei tasu selle rahaga hooletult ümber käia.

Ostad esimese ettejuhtuva asja. Iga toote puhul võivad hinnad mitmete eurode ulatuses varieeruda. Mida kallim asi, seda suurem võib olla erinevates poodides ka hinnaerinevus. Kui sa ei uuri maad parima pakkumise osas, siis on suur tõenäosus, et maksad tootele lihtsalt peale. Seega püüa end kursis hoida toidupoodide sooduspakkumistega, võrdle näiteks kindlustuste ja telepakettide hindu enne uue soetamist, veebioste tehes otsi toodet erinevatest e-poodidest jm.

Vahetad oma auto iga paari aasta möödudes välja. Olenemata sellest, kas soetad uue või kasutatud auto, tähendab see tavapärasest suuremat väljaminekut. Kui auto on odav, siis ilmselt on see ka oma hinda väärt ning mõne aasta pärast tuleb see järgmise vastu vahetada. Siin võiks leida pigem kuldse kesktee ning et kulutusi mitte järjepidevalt korrata, võiks osta korraga hea hinna ja kvaliteedi suhtega sõiduki.

Säästad selle summa, mis jääb üle. Paljud tahavad säästa, kuid ei ole päris kindlad, kuidas seda tegema peaks. Seega maksavad nad arved ära, kulutavad raha muudele asjadele ning panevad kõrvale summa, mis jääb kõigest sellest üle. Nii on aga säästud ebakorrapärased ning kulutamine endistviisi suur. Mõistlikum on kohe kuu alguses panna teatud summa ka säästudeks kõrvale ning kulutada seda raha, mis jääb seejärel üle. Nii saad olla kindel, et teatud summa läheb kindlasti säästudeks, teatud summa eest saad aga igapäevaseid asju osta. Mida kuu edasi, seda suuremat summat võid püüda kõrvale panna.

Keeldud eelarvet pidamast. See peaks olema esimene samm, mis paneb paika su kulutused ning vähendab raha raiskamist. Paljud näevad aga eelarvet kui mingisugust paha asja, mis seisab takistusena neile meeldiva elustiili ees. Tõsi on aga see, et kui eelarvet pidada ei taha, siis pole sa ka ilmselt valmis sääste koguma.

Tegeled kulukate hobidega. Näiteks sukeldumine ja antiikesemete kogumine pole just sellised hobid, mis rahakotile kerged oleks. See ei tähenda küll, et hobisid ei tohiks olla, kuid enne nende peale kulutamist peaksid olema kindel, et saad seda endale lubada ning see on sinu prioriteediks. Kui tegu on lihtsalt lõbusa, kuid kuluka tegevusega, siis mõtle parem järele, kas see on just praegusel eluperioodil vajalik.