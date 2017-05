Kingid, mida su ema päriselt emadepäevaks soovib

Nädala pärast on emadepäev. Business Insider pakub välja veel vahvaid ideid, milline võiks olla ootuspärane kink emale.

Kvaliteetne voodipesukomplekt. Kindlasti on ema õnnelik, kui teed talle praktilise kingi nagu kaunis voodipesukomplekt. Kui sul õnnestub panustada kvaliteetsemast kangast voodipesusse, rõõmustab see teda eriti.

Kimp värskelt korjatud lilledest. Roosidest võib ilusamgi olla isetehtud kimbuke lilledest, mille oled ise peenralt korjanud ning mis on veel kastepiiskadest märjad.

Kõrvarõngad või kaelaehe. Iga naine armastab ehteid. Praktilisemaks teeb kingi see, kui ehted on pigem klassikalised ja tagasihoidlikud ning sobivad kandmiseks igapäevaselt, igasuguse riietusega.

Maiustused. Kui ema on magusasõber, tunneb ta rõõmu ka kvaliteetšokolaadist või veidi erilisematest assortiikommidest.

Omatehtud kaart. Kui see näitab, kui palju sa ema armastad, võib see olla koos siira sõnaga parimaks kingituseks.

Mahukas (käe)kott. Igal naisel on aegajalt vaja kasutusse võtta uus ja praktiline kott, mis mahutaks vajadusel ka sülearvutit, trenniasju või kõike vajalikku väikseks nädalavahetuse reisiks.

Päev spaas. Kui sul jätkub raha teha emale veidi kallim kink, siis ei ütle ta kindlasti ära päevast spaas või kosutavast massaažist.

Raamat või ajakirjatellimus. Lugemishuvilisest ema rõõmustab see kindlasti.

Kvaliteetne kohv. Kui ema naudib kohvijoomist, siis kingi talle vahelduseks mõni uus ja põnev kohvisort, mida ta muidu ei raatsiks endale osta.

Köögitarbed. Uue poti või panni näol on tegu praktilise ja asjaliku kingiga, mida alati vaja läheb. Siin võid samuti panustada kõrgemale kvaliteedile või vahvale välimusele (näiteks erksavärviline pott või pann). Kindlasti tasub ka maad kuulata, kas emal on hiljuti mingi tarvik katki läinud ning vajab uuega asendamist.

Ilutarbed. Kui ema armastab katsetada erinevate ilutoodetega, on talle hea kink uus näomask, niisutav kreem jm.

Magamisriided. Omapärane, kuid samas igati kasulik kink on näiteks siidist pidžaama, mida ema ehk ise endale osta ei raatsiks.

Küünal. Kui emale meeldib aegajalt küünlaid põletada, oleks tore kink ka huvitava lõhna ja kauni välimusega küünal.

Midagi isiklikku. Tehke näiteks pilt oma perest või laske ära raamida mõni ema lemmikpiltidest. Sinna võib lisada veel armsa tsitaadi.

Päikseprillid. Enne suve saabumist on see ideaalne kink.

Väike käekott. Emale võib kinkida ka väikse klassikalise igapäevakoti, kuhu ta saaks pista hädavajalikud asjad. Iga naine teab, et käekotte läheb elu jooksul ikka vaja.

Fondüükomplekt. Tegu on juba trendikama kingiga, mis sobib samuti maiasmokast emale, kes saab sellega valmistada näiteks sulanud šokolaadiga maiustusi.

Kiirpildikaamera. See on samuti kulukam kingitus, kuid kui emale meeldib pildistades meeleolukaid hetki jäädvustada, on ta ka selle kingi üle kindlasti õnnelik.