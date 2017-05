Prismale sai saatuslikuks vähene poodide arv

Eile teatas Soome jaemüügiettevõte SOK, et sulgeb Prisma supermarketid Lätis ja Leedus, Eesti ja Peterburi poeketid jätkavad oma tegevust.

SOK Baltikumi finantsdirektor Marko Lievoneni sõnul on Lätis ja Leedus poodide sulgemise peamine põhjus väikene poodide arv. «Lätis on meil ainult kolm Prismat ja Leedus neli Prismat. Sellise kogusega, sellisel turul pole võimalik edukat äri pidada,» tõdes ta.

«Me oleme Eestis olnud üle 15 aasta ja meil on kaheksa prismat. See on rohkem kui Lätis ja Leedus kokku. Viis neist on Tallinnas ja kuna meil on poode rohkem, siis on ka meie tulemus Eestis edukam,» selgitas Lievonen.

Lievoneni sõnul eelistavad igas riigis kliendid ikkagi kohalikku toitu. «Meil on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus kohalikke toite aga ka rahvusvahelisi tooteid,» sõnas ta ja lisas, et turu erinevus sulgemise põhjus ei olnud.

Prisma Peremarketi kaubandusdirektori Teemu Kilpiä sõnul ei mõjuta Läti ja Leedu kaupluste sulgemine Eesti ja Peterburi üksustele. «SOK toob ka oma teates välja, et kuigi Lätis ja Leedus kauplused suletakse, siis Eestis ja St. Peterburgis on eesmärgiks turuosa kasvatamine,» sõnas Kilpiä ja lisas, et Eesti Prismadel läheb hästi. «Suutsime aprillikuus kasvatada müüke võrreldes eelmise aastaga. Võttes arvesse, et oleme suutnud selle tulemuse teha ilma, et oleksime viimastel aastatel avanud uusi poode, võime selle tulemusega igati rahule jääda.»

See ei ole esimene kord, kui mõni Eestis populaarne jaekett lõunanaabrite juures tegevuse lõpetama peab. Kümme aastat tagasi proovis oma õnne Läti turul Selver, kes mõni aasta hiljem pidi raha tõttu projekti külmutama. Selveri juhatuse liige Kristi Lompi sõnul on Balti riigid küll territoriaalselt lähedased, kuid paljus muus väga erinevad. «Üheks selleks on näiteks toidukultuur ja maitse-eelistused. Eesti inimese toidulaud sarnaneb Põhjamaade omale ja Läti-Leedu Ida-Euroopa omale,» ütles Lomp.

«Selver sisenes Läti turule eestimaise poeketina lootes saavutada edu Eestis läbiproovitud kaubavalikuga, tööstiili- ja -eetikaga. Loomulikult see ei õnnestunud. Selver oleks pidanud edu nimel muutuma kohalikuks ketiks,» kommenteeris Lomp ja lisas, et teiseks põhjuseks, miks projekt ebaõnnestus oli ka majanduskriisi algus. «Algus ei olnud ootuspärane ning pärast tulevikuperspektiivide ja riskide hindamist võeti vastu strateegiline otsus Läti turult väljuda ning veelgi jõulisemalt keskenduda ettevõtte arengutele Eestis.»

Lomp tunnistas, et tänaste, Prisma poolt avaldatud uudiste valguses oli aastaid tagasi tehtud otsus projekt külmutada õige. «Turult väljumised ei ole alati seotud konkurentsiolukorraga või selle tihedusega. Olenemata konkurentide hulgast võid alati pingutada ja olla parim. Läti ja Leedu tarbijale ei ole vastuvõetav ja harjumuspärane Põhjamaade kauplemise stiil ja kaubavalik. Prisma on kahtlemata Põhjamaalik kett,» sõnas Lomp.

Seda, kas Prisma kunagi Lätti ja Leetu tagasi plaanib minna, ei oska Lievonen öelda. «Tulevikku ette ei tea, aga sellised otsused mõtleme ja kaalume me väga hoolikalt läbi ja need ei ole kerged otsused,» sõnas ta. «Hetkel on aga meie plaan nendes riikides oma tegevus lõpetada.»

SOK-il on kolm Prisma kauplust Lätis ja neli Leedus. Mais algab lõpumüük ning poed suletakse juunis.