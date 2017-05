Lugeja küsib: kas roheliste laikudega kartuli söömine on ohtlik?

Vastab Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Evelin Loit.

Tervet kartulit maha kandma ei pea, piisab rohelise osa ära lõikamisest. Lõigata tuleks võimalikult paksult, et ühtegi rohelist ala alles ei jääks.

Roheline värv on tegelikult märk, et selles taime piirkonnas on klorofüll. Klorofüll iseenesest ei ole toksiline ühend, aga klorofülliga koos, samades kohtades sünteesib kartulimugul ka solaniini ja solaniin juba on toksiline.

Lisaks mugula rohelisele koorele sisaldavad solaniini ka teised kartuli osad, idud ja kartulisilmad, need on samuti soovitatav välja lõigata ja mitte söögiks tarvitada.

