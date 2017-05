Ligi poole miljoni ID-kaardi sertifikaate tuleb uuendada

Selliseid uuendamata ID-kaarte on kasutuses üle 470 000, sealhulgas elamisloa- ja digi-ID kaardid, teatas riigi infosüsteemi amet. Pärast 1. juulit on võimalik uuendada ainult neid sertifikaate, mis on väljastatud 2014. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta märtsini.

Eelmise aasta märtsist väljastatud isikutunnistused on juba uute sertifikaatidega.

Kauguuendamise eesmärk on tõsta kaartide turvalisust. ID-kaardi sertifikaatide uuendamata jätmine võib hiljem kaasa tuua probleeme nende elektroonilisel kasutamisel. Näiteks võib tekkida takistusi e-valimistel või ei tunnista internetipank uuendamata jäänud sertifikaatidega isikutunnistusi. Kui kaardi omanik õigeks ajaks vajalikke uuendusi ei tee, võib juhtuda, et ID-kaart tuleb üldse välja vahetada.

Vajalike uuenduste tegemiseks tuleb paigaldada arvutisse uusim ID-kaardi tarkvara ning järgida lehel olevaid juhiseid.

Eestis on kasutusel ligi 1,3 miljonit kehtivat digitaalselt isikut tõendavat dokumenti. Mullu kasutas ID-kaarti elektrooniliselt kaks kolmandikku kasutajatest, kes andsid aasta jooksul keskmiselt 94 digiallkirja ja autentisid end 121 korral.