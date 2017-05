Hea nipp: kuidas valida poes värskeim küüslauk

Kui küüslaugul on tugev lõhn, siis võib see tõenäoliselt olla vanaks läinud, seest hallitanud või muljutud, kirjutab toiduportaal Tasting Table. Värske küüslauk on aga peaaegu lõhnatu. Samuti tasub küüslauku kergelt pigistada – kui selle koorik on tugev ja pingul, on tegu värske küüslauguga.

Kuidas aga küüslauku hoiustada, et see võimalikult kaua säiliks? Nii nagu sibulatki, tuleb küüslauku hoida pigem jahedas, hämaras ja kuivas kohas. Kui paned küüslaugu suletud kaanega karpi, ei saa see õhku ning võib mädanema minna.

Samuti ei tohiks küüslauguküüsi üksteisest varakult eraldada, sest ka see lühendab nende säilivusaega. Kui säilitad küüslauku vastavalt neile soovitustele, püsib see värskena kuni paar kuud. Kui see pole võimalik, siis tuleks küüslauk ära tarbida 10-12 päeva jooksul.