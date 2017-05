Mis on neitsioliiviõli ja tavalise oliiviõli erinevus?

Neitsioliiviõli erinevus seisneb peamiselt selles, et see on rafineerimata ning valmistatakse külmpressitud oliividest, vahendab Tasting Table toiduportaal. See tähendab seda, et oliivide purustamine on toimunud aeglaselt ning ilma kõrgeid temperatuure kasutamata.

Tulemuseks on heleda metsarohelise värvi, kergelt piprase maitse ning puuviljase aroomiga õli. Neitsioliiviõli happelisus on väga madal, jäädes alla ühe protsendi.

Kuna iga külmpressitud oliiviõli ei vasta neitsioliiviõli standarditele (näiteks on see happelisem), siis rafineeritakse seda, et saada neutraalsem maitse ning heledam värv. Seega on tavaline rafineeritud oliiviõli justkui segu neitsioliiviõlist.

Töötlemise käigus on samas oliiviõlist kadunud enamik vitamiine ja antioksüdante, mis jäävad see-eest alles neitsioliiviõlisse. See aga ei tähenda, et oliiviõli ei peaks üldse kasutama. Küpsetamiseks ja praadimiseks sobivad mõlemad, salatis võiksid aga eelistada puhtamat neitsioliiviõli.