Seitse viisi, kuidas enesekindlust tõsta

Just siis, kui tunned, et saad hakkama ja oled enesekindel, juhtub midagi ja tunned end jälle ebakindlana, vahendab today.com.

«Ebakindlus on hirm, et sa ei ole piisav ja et sa ei saa seda, mida sa tahad, olgu selleks siis ametikõrgendus või kohting kellegagi,» sõnas Cinicinnati psühhoteraapia instituudi psühholoog Ann Kearney-Cooke. «See on lihtsalt tunne, et sinust ei piisa.»

Vahel võib ebakindlust põhjustada enda võrdlemine teisega ja endale ebareaalsete standardite seadmine. Kõik inimesed tunnevad mingil hetkel oma elus ennast ebakindlana, ka need, kes teistele tunduvad vägagi enesekindlad.

Kuid ka ebakindlusega võitlemiseks on omad meetodid. Eksperdid jagavad seitset viisi, kuidas enda enesekindlust tõsta:

1. Õpi oma ebakindlusest

Võib-olla sa kardad, et sinu nahk on liiga laiguline. Või tunned, et oled liiga põikpäine või hoopis ülemäära lahke. Lepi nende tunnetega ja õpi parem mõistma, miks sa nii tunned.

«Inimesed üritavad oma ebakindlust alla suruda või seda lihtsalt vältida. Selleks, et ebakindlusest võitu saada, on vaja selgeks teha, miks sa tunned ennast nii, nagu sa tunned, ja õppida sellest,» sõnas Pittsburghi meditsiiniülikooli ärevuse ja täiskasvanu meeleolu uurija Jack Cahalane.

Enda ebakindluse mõistmine võib küll esmalt ebameeldiv tunduda, kuid kui oled leidnud mingid vastused enda küsimustele, oskad sa ka tulevikus eri situatsioonides enda käitumist muuta. Kas sa tunned end ebakindlalt, kuna sul on akne? Või oled sa põikpäine, sest kardad kompromisse teha? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastuse leidmine võib aidata sul muutuda enesekindlamaks.

2. Küsi endalt: kas see on sada protsenti tõsi?

Kearney-Cooke avastas, et kui inimesed räägivad oma ebakindlusest, siis nende tunded ei vasta sageli reaalsusele. Selleks, et inimesed endale selgeks teeks, kas nende ebakindlusel ka põhjust on, küsis ta neilt, kas nende väide on sada protsenti tõsi.

Näitena meenus Kearney-Cooke'ile lugu naisest, kes oli kohtunud ühe mehega baaris ja veetnud mõnusalt aega. Naine kahetses, et õhtu lõpuks ei küsinud ta meesterahvalt mobiilinumbrit. Kearney-Cooke küsis talt, miks ta seda ei teinud ja naine vastas, et nii teevad ainult luuserid. Psühholoog küsis, kas see väide, et ta oleks siis luuser olnud, on sada protsenti tõsi, mille peale pidi naine tunnistama, et see ei ole tõsi.

«Astu samm tagasi ja küsi endalt, kas see on sada protsenti tõsi ja kuidas asjad võiksid edasi minna,» sõnas ta. «Mis juhtub, kui usume enda ebakindlusesse? Enamasti tunneme end siis halvasti, ärevalt ja me ei saavuta seda, mida me tahame.»

3. Pea päevikut

Tihti saab meie ebakindlus alguse vaid negatiivse nägemisest. Sellepärast soovitab Clevelandi kliiniku psühholoog pidada päevikut, kuhu kirjutataks, mis hästi läks ja millega hakkama saadud.