Viis rahanõuannet noorele, kel näpud põhjas

Lisaks sellele kõigele peetakse millenniumi põlvkonda ka «lumehelbekesteks», kes võivad terve elu mööda saata vanematekodus.

«Noored inimesed satuvad tihti kriitika alla, et nad ei mõista finantsmaailma. See ei tohiks aga üllatusena tulla, kui koolides puuduvad raha- ja finantsteemadest rääkimise tunnid,» sõnas panganduskontserni Ikano Bank turundusjuht Craig Fiddes.

The Independent on reastanud viis rahanõuannet noortele inimestele.

1. Maksa esmajärjekorras ära oma võlad

Investeeringute haldamisega tegelev ettevõte Killik & Co partner Tim Bennetti sõnul tuleks vältida suure intressimääraga laene. «Isegi kui su laenul on madal intressimäär, siis maksa oma krediitkaardi ja muud võlad esmajärjekorras ära, et see summa üha suuremaks ei paisuks,» sõnas ta.

Ka evestor.co.uk tegevjuhi Anthony Morrow sõnul tuleks palka saades esmalt maksta võlg tagasi, et mitte lasta neil suuremaks minna. «Ära lase ennast ahvatleda järelmaksuga, millega sa hiljem maksad kauba eest hulga rohkem, kui see tegelikult väärt on,» ütles ta.

2. Säästa – isegi vähesest on abi

«Kui oled võlad tagasi maksnud, tuleks panna mingi osa rahast kõrvale panna mustadeks päevadeks. Siis on sul kuskilt võtta, kui mõni ootamatu väljaminek tuleb,» märkis Morrow. «Säästmine annab sulle turvatunnet, isegi kui saad korraga kõrvale panna vaid natukene.»

Bennett soovitab säästetud raha teenima panna. «Kord, kui oled raha mustadeks päevadeks kõrvale pannud, ära jäta seda lihtsalt mõnele pangakontole seisma. Investeeri see, et tõsta oma kasumit.»

3. Küsi vanematelt abi

Sinu vanematel on tohutu kogemustepagas selle kohta, kuidas oma elu sisse seada. Küsi neilt nõu ja uuri, milliseid takistusi ja ebaõnnestumisi nad läbi elasid, et ise sellest õppida.

4. Tee endale selgeks pensionifondid

«Õige pensionifondi valmine on üks parimaid viise, kuidas noor inimene saab kindlustada oma majandusliku stabiilsuse tulevikus,» sõnas organisatsiooni Citizens Advice ekspert Kat Barry.

5 Kui juba rahale mõtlemine ajab sind segadusse, siis alusta vaikselt

Raha haldamine tähendab tulevikule mõtlemist ja mida pikemalt sa ette oskad mõelda, seda parem, » sõnas Morrow.

«Tulevikule mõtlemine algab selle kuuga: kas sul tuleb rohkem raha sisse kui läheb välja? Raha planeerimine kuu peale kõlab lihtsalt, kuid paljud inimesed ei istu siiani maha ega võta seda ette. Proovi see ära. Sa üllatud, kui palju sa tegelikult kulutad ja mille pealt saaksid kokku hoida,» rääkis Morrow.