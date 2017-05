Tarbijakaitse tuletab meelde: õhkbatuutide kasutamisel tuleb tagada ohutus

Õhkbatuudi teenuse pakkuja peab toote paigaldamisel ja kasutamisel lähtuma kõigist tootjapoolsetest juhistest ning lõpptarbijatele tuleb anda teavet, kuidas batuuti ohutult kasutada. Tootja poolt batuudi ohutuks kasutamiseks ette nähtud ohutusteave batuudi kasutajale peab laatadel, väliüritustel ja mängualadel kasutatavatel batuutidel olema selgesõnaliselt iga batuudi juures välja toodud.

Üritustel tuleb tagada täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuutide kasutamist. Kui kasutusel on palju batuute korraga, siis tuleb tagada piisav järelevaatajate hulk, tagamaks ohutus.

Kui batuut renditakse ürituse, näiteks laada vms tarbeks, peab rendileandja andma tootega kaasa põhjalikud kasutus- ja paigaldusjuhised, nende seas ankrute paigaldamise meetod, maksimaalne ohutu tuule kiirus, paigaldusala nõuded jne. Tarbijakaitseamet on seisukohal, et eelkõige peaks batuudi paigaldamine jääma rendileandja kui spetsialisti tööks. Kui paigaldamine jäetakse siiski rentniku ülesandeks, tuleb batuudiga anda kaasa väga selged ja põhjalikud kirjalikud paigaldusjuhised ja ohutut kasutamist puudutav teave. Rentnikul on oluline teada mis vanuses ja mitu last korraga võivad batuuti kasutada ning millised on reeglid ohutule käitumisele batuudil, nt keeld söögi, joogi ja nätsuga hüppamiseks, saltode tegemise ja batuudi külgedel ronimise ja rippumise keeld jne.

Rendilevõtjale tuleb esitada kogu oluline teave, mis tootja on tootega kaasa andnud, nende seas juhised kuidas käituda eriolukordades nagu ootamatu vihm, tuule tugevnemine, batuudi tühjenemine, elektrikatkestus.

Tarbijakaitseamet soovitab ka tarbijatel, kes oma lapsi batuutidele mängima saadavad või batuute koduõuele tellivad, pöörata tähelepanu teenusepakkuja tegevusele. Kahtluse korral tasub küsida kohapeal teenusepakkujalt täiendavaid selgitusi batuudi ohutuse ning kasutamise kohta.

Tarbijakaitseameti nõuanded, mida jälgida batuudi ohutuse tagamisel: