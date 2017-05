Parimaks praktikakohaks kuulutati Pärnu tekstiiliettevõte

Eesti tööandjate keskliit tunnustab igal aastal üht tööandjat, kelle tegevus edendab tähelepanuväärsel moel kohalikku koostööd ettevõtete ja koolide vahel, olles õppuritele praktikabaasiks või pakkudes võimalust õpipoisiõppeks.

«Kandidaate oli kümneid, kuid Wendre jäi silma väga põhjaliku ja algusest peale läbi mõeldud süsteemiga,» ütles liidu juhataja Toomas Tamsar.

Ta kirjeldas, et kõik Wendre praktikandid läbivad sissejuhatava juhendamise ning nende mentoriteks on ettevõtte töötajad, kes on samal ametikohal aastaid töötanud ja paistnud silma nii uute töötajate eduka väljaõpetamise kui ka väga heade töötulemuste poolest. Juhendajad saavad selle töö eest lisatasu.

Lisaks toimub praktika jooksul pidev koostöö kooliga ning positiivne on Tamsari sõnul ka see, et ettevõttes on edukalt juurutatud õpipoisiõpe, mis aitab Pärnumaal leevendada õmblejate põuda.

ASi Wendre tegevjuhi Vahur Roosaare sõnul on praktika- ja õpipoisiõpe hea võimalus selleks, et potentsiaalsed uued töötajad ja ettevõte saaksid üksteist tundma õppida ning jõuda arusaamisele, kas mõlemale osapoolele pakutav sobib. «Samuti on õpipoisiõpe võimaldanud meie töötajatel omandada uusi teadmisi ja oskusi ning tõsta kvalifikatsiooni,» lisas ta.

Parima praktikakoha auhinna annab täna kell 11 üle majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kelle kinnitusel on Wendre Pärnu piirkonnas väga oluline tööandja. Võitja saab auhinnaks klaasikunstnik Ivo Lille valmistatud skulptuuri ning õiguse kasutada spetsiaalset märgist.

Konkursil osales tänavu kokku 60 tööandjat. Eelmisel aastal sai parima regionaalse praktikakoha tiitli Narva metallitööstusettevõte Fortaco Estonia.

Parima praktikakoha konkurssi korraldab tööandjate keskliit koostöös SA Innove ja haridus- ja teadusministeeriumiga. Konkurssi rahastavad Eesti riik, Euroopa sotsiaalfond ja Eesti tööandjate keskliit.