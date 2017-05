Kas sülearvuti veebikaamera peaks kinni teipima?

Zuckerbergi ja Comey teguviis võib olla ka õigustatud, sest häkkeritel on hea maine ja sissetulekuga inimeste nõrka kohta kerge ära kasutada, kui neil õnnestub nende veebikaamerasse sisse häkkida ja neid jälgima asuda, kirjutab tehnoloogiaportaal PCWorld.

Küll aga on vähetõenäoline, et häkker huvituks sellise inimese järel luuramisest, kes pole avaliku elu tegelane ega muudmoodi silmapaistev ja rohkem haavatav. Samas on sellise tegevuse eesmärgiks raha välja pressimine, juhul kui häkker juhtub veebikaamera kaudu tabama materjali, mille avaldamist keegi meist ei taha. Kui kõhkled ega kasuta veebikaamerat sageli, siis ei tee seega paha ka omaenda veebikaamera kinni teipimine.

Et veebikaamera kaudu luurata, peab häkker esmalt suutma terve arvuti üle võtta. Kõige tõenäolisem stsenaarium selleks on sulle mingisuguse lingi või manuse saatmine, mille avamisel käivitub arvutis pahavara ning annab küberkurjategijale õigused sinu arvutis omasoodu toimetada.

Kuidas vältida pahalaste pääsemist arvutisse?