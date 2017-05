Uued tooted: täisterajahusegud, juubelijäätised ja häid uudiseid lihasõpradele

Täisterajahust küpsetussegud

Uus täisterajahust küpsetussegude sari. / AS Kalev

Kalev täiendas Vilma jahusegude sarja jahusegudega, mis sisaldavad 50 protsendi ulatuses täisteranisujahu ning 30 protsenti vähem lisatud suhkrut. Täisterajahust analoogi said Juubeli tordipulber, muffinipulber ja ülepannikoogijahu.

«Uusi küpsetussegusid luues lähtusime soovist pakkuda kodustele kokkajatele tervisesõbralikumaid alternatiive. Samas ei teinud me järeleandmisi täisterajahusegust valmivate küpsetiste maitse ja tekstuuri osas. Uued küpsetussegud on kindlasti meeltmööda kõigile, kes eelistavad kiirelt valmivaid, ent natuke vähem magusaid küpsetisi,» rääkis Kalevi tootearendusjuht Evelin Heiberg.

Täisterajahust küpsetussegud said traditsioonilisest Vilma puna-valgest pakendikujundusest pisut erineva välimuse: valged mummud rohelisel taustal ning beežika pakendi põhitooni. See aitab ostjatel poes kergesti vahet teha tavatoote ja täisterajahust analoogi vahel.

Jäätised Eesti Vabariigi sünnipäevaks

Jäätisetootja AS Balbiino tutvustas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud juubelijäätiste sarja, kuhu kuulub kolm jäätist: kukekommitükkidega karamellijäätis, šokolaaditükkidega šokolaadijäätis ja vanillitükkidega vanillijäätis. Juubelijäätised jäävad poelettidele kolmeks aastaks.

«Eesti jäätis on vaid pisut noorem kui Eesti Vabariik, seega tundus meile väga sobilik vabariigi sünnipäeva puhul laiendada Onu Eskimo jäätiste sarja. Arvame, et sobilik toode vabariigi sünnipäeva tähistamiseks on ühtaegu traditsiooniline ja klassikaline, kuid piduliku nüansiga, pakkudes nii nostalgilist äratundmisrõõmu kui üllatust,» rääkis Balbiino turundusdirektor Enel Kolk.

Balbiino juubelijäätised. / Rasmus Kooskora

Rakvere ja Talleggi uudistooted

Rakvere lihatööstus tõi suve hakul poelettidele rohkelt hooajalisi maitseid. Nende seas näiteks itaaliapärane toorsuitsupeekon ehk pancetta, mis on valmistatud rulli keeratud seaküljetükist, mida on esmalt kuivatatud ja seejärel külma suitsuga suitsutatud. Veel lisandus snäkkide sarja krõbe peekonisnäkk ning grillimiseks 50/50 köögiviljadega grillvorstid, toorvorstid musta küüslauguga lambasooles, eelküpsetatud kalkuni poolkoib röstitud sibulate ja rõõsa koorega, eelküpsetatud veiseribid ürtidega, BBQ-marinaadis seasisefilee, tomahook-steik seavälisfileest ning lihakas grillribi.

Talleggi kaubamärgi all toodi aga lettidele uudne köögiviljadega toorvorst – broilerifileest toorvorst suvikõrvitsaga lambasooles, mis sisaldab 65 protsenti broilerifileed ja 10 protsenti suvikõrvitsat. Veel lisandus grillimiseks tervest broilerist kanaliblikas.

Rannarootsi uus Hoisini tootesari. / Rene Riisalu

Rannarootsi uudistooted

Rannarootsi uudisteks on Rabajõhvika ja Hoisini sari ning täiendati ka toor-ja grillvorstide kategooriat. Rabajõhvika sarja kuuluvad jõhvikatega maitsestatud sealihast tooted – šašlõkk, grill-liha, grillribi ning toorvorstid.

Hoisini sarja toodete liha on maitsestatud Hiina köögist tuntud magus-soolase Hoisini kastmega, mis sisaldab muuhulgas sojaube, seesamipastat, küüslauku ning maguskartulit. Hoisini kastet kasutatakse marineerimiseks, glasuurimiseks ja ka lihtsalt dipikastmena lihatoodete juurde. Rannarootsi valmistas suvehooajaks šašlõki ja grill-liha Hoisini marinaadis. Veel lisandusid Rannarootsi tootevalikusse EHE šašlõkivorst, EHE šašlõkk, kolme sibula grill- ja toorvorstid ning grillvorstikesed kodujuustuga.