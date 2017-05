Kolm kõige kardetumat tööintervjuu küsimust

Värbamissaidi Totaljobs andmeil on tööintervjuul peamiselt kolm kaalukat küsimust, mida sageli küsitakse ning millele vastamine ajab kandidaadid kõige suuremasse pabinasse.

Miks peaksime just sinu tööle võtma? Sellele on raske vastata, sest tegelikult peaks tööandjale juba vestluse käigus selgeks saama, kas sa oled sobilik kandidaat või mitte. Selle küsimusega ootab ta aga, et sa ennast kui suurepärast töötajat talle lõplikult maha müüksid. Seega siin pole koht, mil rääkida, et töökoht sulle meeldib, vaid mida saaksid just sina sellel ametikohal ettevõtte heaks ära teha. Kui sellele positsioonile otsitakse kedagi, kes juhiks meeskonda ja oleks kindlameelne, siis anna märku, et sina oled sobilik ja efektiivne töötaja.

Tutvustage ennast. Kindlasti palub tööandja sul lühidalt endast rääkida. See palve on aga üsna ebamäärane – kas alustama peaks oma sünnikohast? Hobidest? Haridusest või hoopis töökogemusest? Kuna see küsimus esitatakse peamiselt jää murdmiseks, siis valmista end selleks kindlasti ette. Keskendu sellele, mis peaks tööandjale sinust meelde jääma. Alusta ennast tutvustades pigem oma kogemustest ja edukatest saavutustest, seejärel liigu edasi oskuste ja tugevusteni. Samas ei ole oluline laskuda väikestesse detailidesse ning nimetada elementaarseid oskusi nagu Exceli kasutamine jm.

Mis on teie suurim nõrkus? Keegi ei salli seda küsimust, sest sellele ei tundu olevat ideaalset vastust. Iga tööandja näeb läbi vastusest «Olen perfektsionist!» või «Olen alati varakult tööl kohal!». Samas ei taheta ka tunnistada, et hommikuti on raskusi ärkamisega ja kipud vahel hilinema jm. Kaval nipp on aga esitada mõni puudus (see võib olla ka minevikust) ning viidata, kuidas oled hakanud seda parandama. Näiteks kui sul on raskusi avaliku esinemisega, siis too välja, et tegeled selle puudusega, olles võtnud näiteks abistavaid kursusi ning pannes end selles rohkem proovile. Võid ka vastata nõrkuseks maskeeritud tugevusega, näiteks: «Ma teen oma tööd üldiselt innukalt ja kirega, kuid võin vahel pettuda või ärrituda selle peale, kui kolleegid ei näita välja samasugust entusiasmi.»