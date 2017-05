Vaata, millised poed on sügisel avatavas Nautica keskuses

Keskuse 18 500 ruutmeetri suurusel pinnal hakkavad rentnikud pakkuma mitmekülgset valikut nii noortele, peredele kui ka lastele. Teiste seas avavad uksed riidekauplused Cropp ja House, matkatarvete pood Regatta, jalatsibränd Skechers ja noortele suunatud rõivabränd Gloria Jeans, mis on nende esimene pood Baltikumis. Ühtlasi avab senisest ligi kaks korda suuremal pinnal uksed kauplus Sportsdirect.com.

«Meil on väga suur rõõm tänaseks Nautica rendilepingute üle, millega suudame täita oma lubadust pakkuda inimestele erinevaid moebrände ja mitmekülgset restoranide valikut,» ütles Capfieldi juhatuse liige Ruben Gornischeff.

Lisaks saavad ostukeskuse külastajad nautida ka erinevaid vaba aja veetmise võimalusi, sealjuures mängida minigolfi. Nimelt avatakse Nautica teisel korrusel suur minigolfikeskus Park Minigolf.

Restoranide valikust leiab elamusi nii idamaade kööki esindavast restoranist CHI kui ka lääne maitseid BabyBack Ribs & BBQ´s.

Nautica on uus kaubanduskeskus, mis valmib 2017. aasta sügisel Norde Centrumi laienduse tulemusena. Selle rendipind on 18 500 ruutmeetrit, millel hakkab asuma ligi 60 kauplust. Nautica arhitekt on Mark Anders arhitektuuribüroost 3D Reid Ltd UK.