Toidupanka jõudis pudruhelveste hiigelannetus

Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefjini sõnul saadi selle konkreetse pudrukoguse pakkumine ühelt ettevõttelt, kes seda müüa enam ei saanud, aga ära viskamise asemel otsustas toidupangaga nõu pidada.

«Aimates pakkumise võimalikku väärtust, otsustasime panustada selle päästmisesse. Tellisime veterinaarametilt analüüsid ning saime dokumenteeritud kinnituse oma ootustele, et selle pudruga on kõik korras. See on hea näide ja eeskuju, kuidas pisutki mõeldes on koostöös toidupangaga võimalik väga palju head teha,» kirjeldas Boerefjin.

Ta rõhutas, et kvaliteetne toidukaup, mille markeeringujärgne «parim enne» on möödas, ei pruugi seetõttu olla veel söögikõlbmatu. Tegelikult on paljude toiduainete puhul tarbimiseks sobilik aeg veel isegi aastaid pärast seda kuupäeva, näiteks kuivainetel.

«Kõige kurb-naljakama näitena tooksin Himaalaja soola, mis on 15 miljonit aastat mäe küljes olnud, aga nüüd poes saab kolme kuu pärast «parim enne» mööda,» märkis Boerefjin.

12.-13. mail toimuvad taas toidupanga toidukogumispäevad kauplustes üle Eesti ning sinna oodatakse registreerima veel umbes 250 vabatahtlikku. Viimaste toidukogumispäevade ajal oli vabatahtlikke kokku ligi 1000 inimest.