Miks peaks alati restoranis endale tundmatu veini tellima?

Tegelikult tuleks aga kirjanik Bianca Boskeri sõnul restoranis valida vein, mille nime sa varem kuulnud ei ole, vahendab The Independent.

Boskeri andmetel teavad ka restoranide omanikud, et suurem osa inimestest valib veini tuntud nimede järgi, isegi kui need neile ei maitse. Teadmatus on aga ideaalne tulu teenimise viis.

«Restoranide omanikud lisavad tuntud viinamarja sortidele, näiteks nagu Chardonnay või Malbec, hinda juurde,» sõnas Bosker. «Nad saavad seda teha, sest enamik veinijoojaid näeb tuttavat nime ja nad tellivad automaatselt selle, mida nad teavad.»

Ta lisas, et sommeljeede seas on levinud ütlemine: «Sa ei saa lisa teenida, kui müüd inimestele asja, mida nad ei tea,» ütles ta. Boskeri sõnul on enamik inimesi kulutanud raha kallitele veinidele, mille nimi neile tuttav on, selle asemel, et osta mõni odavam vein, mille nime nad ei tea.