Video: kuidas valmib maailma haruldaseim pasta

Väga haruldane on maailmas su filindeu nimeline pasta, mida oskab täna veel valmistada kokku umbes kümme inimest, vahendab toiduportaal FoodBeast. Üks neist on itaallanna Paola Abraini, kelle käe all valmib pasta ilma ühegi abivahendita. Ta on selle valmistamise tehnikat harjutanud juba 40 aastat.

Su filindeu näol on ühe vanima makaronisordiga, mida on valmistatud juba aastasadu ning mida täna valmistatakse ja serveeritakse vaid Sardiinias asuvas linnakeses Nuoros. Su filindeu koosneb durumnisumannast, veest ja soolast, kuid selle niidistik on väga peen ja õrn, mistõttu ei ole seda võimalik käsitseda ühegi masinaga.

Vaata videost, kuidas haruldane pasta valmib Abraini käe all.