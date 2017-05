Loe, kui palju tuleb suitsupaki eest maksta mujal maailmas

Austraalias tuleb suitsumeestel paki Marlboro eest välja käia keskmiselt 20 dollarit (18 eurot) ja Uus-Meremaal 15 dollarit (13 eurot), selgub Deutsche Banki raportist «Mapping the World's Prices 2017».

Euroopa riikidest on kallimad suitsud Norras, meie lähinaabritest veel aga Soomes ja Rootsis (umbes kuus eurot). Ühed kõige odavamad suitsud on aga Venemaal, kus saab paki kätte vähem kui kahe euroga. Eesti hinnad jäävad sinna vahepeale - pakk Marlborot maksab meie kauplustes keskeltläbi neli eurot. Maailma hindade kontekstis on see keskmisest soodsam hind.

Eesti ega teiste Balti riikide hindu raportis ei vaadeldud.