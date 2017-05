Crayola avalikustas tuttuue rasvakriidi värvi

Märtsis teatas Crayola, et 24 rasvakriidiga pakist kaob ära kollane «Dandelion» ehk võilillevärvi kriit, vahendab Today. Nüüd on teada, et tuhmkollane kriit asendatakse säravsinisega, mille tooni nimetuseks on esialgsete plaanide kohaselt «YInMn».

Kuna see pole siiski kõige kergemini hääldatav nimi, ootab Crayola oma kodulehel ka inimeste ideid uue rasvakriiditooni nimetamiseks.

Foto: Crayola

YInMn toonil on tegelikult suurem taust. Tooni nimi viitab kolmele keemilisele elemendile – ütriumile (yttrium), indiumile (indium) ja mangaanile (manganese). Nii nimetatakse neist tulenevat anorgaanilist sinist pigmenti, mis avastati poolkogemata 2009. aastal Oregoni (USA) ülikooli teadlasterühma poolt.

Tegu on uue sinise pigmendi avastusega viimase 200 aasta jooksul ning Crayola esindaja väitel sai huvitav leid neile uue kriidi loomisel eeskujuks. Uus toon plaanitakse Crayola rasvakriitide hulka lisada sel sügisel.

Vaata uue tooni tutvustust ka videost.