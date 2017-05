On võlts või ei ole? 50-eurone solgutas meest mööda linna

Läinud laupäeval, kui Kuressaare linn oli üleriigilise talgupäeva ja Kuressaare linnajooksu tuhinas rahvast tulvil, sattus Mustjala kandi mees Vahur Jalak ootamatult piinlikku olukorda, kirjutab Saarte Hääl. Päev varem Tooma poe Swedbanki sularahaautomaadi väljastatud 50-eurostest ühe peale hakkas Olerexi tankla valeraha tuvastamise seade piiksuma.

Kassapidaja oli sunnitud seepeale politsei kutsuma ja Vahuril polnud selle vastu midagi, kuna ta teadis, et pole midagi valesti teinud. Ka politsei hinnangul polnud rahal midagi viga ning koos otsustati minna mujale raha sobivust katsetama.

Ühtekokku kestis valeraha tuvastamise retk mööda müügikohti Jalaka sõnul paar tundi ning lõpuks oli Jalak valmis juba seletuskirjagi kirjutama, kuid siis tuldi mõttele, et prooviks seda õige läheduses olevasse SEB sularaha sissemakseautomaati sisestada.

«Panime politseiga uuesti panga juurde, et sularaha sinna sisse sööta ja vaadata, mis see aparaat teeb. See võttis ilusti omaks ja kandis 50 eurot mu arvele,» kirjeldas mees. Ka politsei kinnitusel ei olnud sedakorda tegemist valerahaga. Swedbanki esindaja hinnangul võis kõnealusel juhul olla tegemist lihtsalt kulunud kupüüriga, kuna vanemate rahatähtede suhtes on rahakontrollimasinad tundlikumad