Loodi telefon, mille ainus funktsioon on helistamine

Pangakaardi mõõtu The Light Phone on eriti lihtsustatud seade – sellega saab kõnesid teha ja vastu võtta, salvestada kuni üheksa telefoninumbrit ning vaadata kellaaega, kirjutab The Verge. Sellega telefoni funktsioonid piirduvad ning telefoniga ei saa saata isegi sõnumeid, rääkimata interneti kasutamisest.

Foto: Light/The Verge

Samas see telefon puhtalt iseseisvalt toimida ei saa. The Light Phone’i kasutamiseks on eraldi nutitelefoni vaja laadida äpp, mis edastab kõned lihtsustatud telefonile. See tähendab, et nutitelefon peab selle seadme kasutamiseks siiski olemas olema, kuid seda ei pea kaasas kandma. The Light Phone’l on samas oma SIM-kaart ning see toimib 2G võrgus. Selle eest peaks kasutaja maksma viis dollarit teenustasu kuus.

Telefon on saadaval musta ja valgena ning seda saab USAs ette tellida 150 dollariga.