12 põhjust, miks sa ikka veel rikas pole

Mõni tahab saada rikkaks, et nautida elu. Teine jälle selleks, et tegeleda tema jaoks oluliste asjadega ning olla oma ettevõtmistes vaba. Need unistused pole kellelegi võõrad. Mida aga nende täitumiseks tegema peab, on raske öelda. TFBank Laenukool oskab aga välja tuua põhjuseid, miks sa veel rikas pole.

Sinu valitud erialal pole võimalik palju teenida

Kui soovid ohtralt raha teenida, siis see on võrdlemisi raske või isegi võimatu, kui töötad õpetaja, poemüüja, politseiniku või muul ühiskondlikult väärtuslikul, kuid rahaliselt vähetulusal ametipostil. Tihti on antud töökohtadel arenemisvõimalused piiratud nii positsiooni kui palgataseme poolest. Mõnikord jääb vajaka ka vabast ajast. Seega kui tänuväärne ka su amet poleks, varandust sa sellega kokku ajada ei pruugi.

Sa elad üle oma võimete

Lihtne tõde, mis pole alati kõigile ilmne. Vahet pole, kas teenida kuus 500 või 5000 eurot - kui kulutad rohkem kui teenid, ei saa kindlasti mitte rikkaks. Seega võta pangaväljavõte ja vaata kriitiliselt oma kuludele otsa. Kõige mõistlikum on omad kulud ja tulud panna tabelisse. Nii saad kõige selgema ülevaate sellest, kuhu raha läheb.

Sa paned rõhku säästmisele, mitte teenimisele

Säästmine on kiiduväärt tegevus ja kõik peaksid sellega tegelema, kuid sellel on üks aga. Keskendudes liiga pingsalt raha kõrvale panemisele võib uute väljakutsete ja paremate teenimisvõimaluste otsimine jääda tahaplaanile. Säästmine peaks olema üks, mitte peamine osa elust. Pealegi mida rohkem sa teenid, seda suuremaid summasid saad säästa.

Sul on palju krediitkaardivõlgasid

Krediitkaardil on omad plussid, kuid enamasti on ikkagi tegu kalli väikelaenuga. Halvimatel juhtudel tekib võlaring, kus iga kuu maksad krediitkaardivõlga tagasi, mis ei taha kuidagi väheneda. Krediitkaardist vabanemiseks on mitmeid mooduseid. Alusta sellest, et tutvu oma krediitkaardi tingimustega ja tee vastavalt plaan võlast vabanemiseks.

Sul puudub plaan

Niisama rikkaks saavad vähesed. Kui sul pole just rikka onu pärandust või suurt lotovõitu tulemas, soovitame hakata plaani pidada, kuidas oma rahalist seisu parandada. Selleks võib olla töökohavahetus, äriidee või midagi muud uudset.

Sa hädaldad tegutsemise asemel

Kurtmisega kaugele ei jõua, samuti ei tasu oma valget laeva ootama jääda. Kui olukord on halb või soovid lihtsalt rikkaks saada, tuleb asuda tegudele.

Sul on munad ühes korvis

Rikastel on mitu sissetulekuallikat ning oma raha on nad jaganud mitme ettevõtmise vahel. Sel viisil hajutakse riske ning tagatakse endale suurem ja kindlam tulu. Seega otsi võimalusi lisaraha teenimiseks, säästude hoiustamiseks ja investeerimiseks.

Sa töötad palju, kuid mitte targalt

Kas sa oled alalõpmata rakkes ja sul on pidevalt kiire? Kas sul on kogu aeg tunne, et upud töösse? Sel juhul peab midagi muutuma, sest selline igapäevaelu pole kahjulik mitte ainult su tervisele, vaid pikemas plaanis ka rahakotile. Proovi muuta oma töökorraldust leebemaks või otsi hoopis uus töökoht.

Sa oled rahul püsiva sissetulekuga.

Püsivas sissetulekus pole iseenesest midagi halba. Aga kui soovid saada rikkaks, siis peaksid pidevalt otsima uusi võimalusi sissetuleku suurendamiseks. Selleks võivad olla juhutööd, eriprojektid, lisatöökoht, investeerimine vms.

Sa ei proovi midagi uut

Mugavusstsooni on kerge kinni jääda. Küll pole uueks ettevõtmiseks õige aeg, vanus, elukoht jne. Kui soovid täita enda, mitte kellegi teise unistusi, siis on need tühised ettekäänded. Tee jõukuseni ongi täis ebamugavusi.

Sa võtad laenu valedel eesmärkidel

Laenu tuleb võtta kaalutletult ja mõistlikult. Kui sa ostad võõra raha eest asju, mida sa tegelikult ei vaja või soovid lihtsalt elada glamuurselt, siis pole rikkaks saamist loota. Laenu võta ainult siis, kui seda on tõesti vaja ja see viib su elu edasi.

Sa ei usu endasse

Kõige suurem takistus on usu puudumine iseendasse. Kuna me elame kapitalistlikus riigis, siis pole rikkus privileeg, vaid igaühel on võimalus proovida rikkaks saada. Seega küsi endalt, miks mitte ka mina?