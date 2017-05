Kas Instagrami toidupildid rikuvad maitseelamuse?

Kuigi püüad sõbraga viisakas olla ega ütle talle, kui tobe on toidu järjepidev pildistamine, võib see tegevus kahjulik olla isegi teile mõlemale, kirjutab Independent. Nimelt tegid USA teadlased kindlaks, et toidu pildistamine võib mõnevõrra häirida sellest saadavat maitsenaudingut.

BYU Marriott kooli turundusprofessorite väitel takistab toidu jäädvustamine inimese küllastustunnet ehk toidust saadav nauding on madalam. «Kui lisame Instagramis toidupilte, siis keskenduma selles rohkem pildile endale, mitte sellel olevale objektile. Sellel võib olla ootamatult suur tagajärg maitsenaudingule,» tõdes üks uuringu kaasautoritest, professor Joseph Redden.

See tähendab, et kuna toitu on juba mõnda aega oodatud, vaadatud ning ehk isegi erinevate nurkade alt pildistatud, siis on sööja toidust juba veidi väsinud ja tüdinud veel enne, kui seda sööma asub. Samas tõi Redden näite, et olenevalt inimesest võib roog tunduda sellevõrra ka erilisem, et oleme selle tunnistanud Instagrami sobivaks.

Mis puutub tervisealastesse nõuannetesse, siis ei soovita Redden ahvatlevaid toite pildistada seepärast, et oled dieedil ning tahad jäädvustada vaid selle välimust, mitte tunda maitset. Turunduseksperdina rõhutab ta, et toidu jäädvustamine võib mõjutada nii inimese meeleolu kui ka soovi selle eest raha maksta. Kui piirdud vaid toidupildiga ning hoidud seda söömast, tekitab see veel suurema ahvatluse.

«Nii nagu enamikes reklaamides võib toote proovimine selle tegelikku efekti vähendada, sest see ei pruugigi olla nii täiuslik nagu reklaamis või pildil nähtud. Nii võib ka toidupildil olla mõjuvõim, et esialgu me naudime seda, kuid maitseelamus pole enam päris see õige,» kirjeldas Redden.

Lisaks sellele võib toidu pildistamine mõnes toidukohas tekitada tüli selle valmistanud kokaga. Nii on kokad mõnedes Prantsusmaa ning New Yorgi restoranis ära keelanud telefonide ja kaamerate kasutamise söömise ajal. Seda just seepärast, et restoranikülastajad naudiks oma toitu täiel rinnal ega tegeleks asjadega, mis pole restoranis sobilikud. Niisamuti võib välgu sähvimine ning telefoni teavitushääled häirida nii teisi külastajaid kui ka restoranitöötajaid.