Kõige ebatavalisemad kartulikrõpsu maitseained maailmas

Kuigi enamasti on neil üsna klassikalised maitsed – sool, juust, hapukoor ja sibul – siis võib poelettidelt leida ka üsna ebatavalisi maitseid, vahendab National Geographic. Krõpsumaitse sõltub tihti sellest, kus see valmistatud on.

PepsiCo ülemaailmsete snäkkide asepresident Ali Payne selgitab, kuidas kultuurilised erinevused mõjutavad maitsestamist.

Miks on mõned maitseained üle maailma nii populaarsed?

Enamik populaarseid krõpse on oma edu saavutanud just tuttavate maitsete tõttu. Näiteks Brasiilias on kõige populaarsem krõpsudel veiseliha-, Indias masala- ja USAs grillmaitseaine. Teised maitsed, näiteks nagu kurk Hiinas, on populaarsed oma erilisuse tõttu. Isegi USAs on regionaalsed maitseerinevused: Läänerannikul armastavad inimesed tsitrusemaitseid, idarannikul soola ja äädikat ning lõunas vürtsikaid maitseid.

Kui loote krõpsumaitseaineid eri riikidele, milliste teguritega peate arvestama?

Kuigi me hoiame hoolikalt silma peal maitsete arendamisel, on kohalikud maitsed ikkagi need, mis määravad kõige rohkem. Enda Do Us a Flavor programmis kutsume inimesi üles välja mõtlema uusi maitseid Lay’si krõpsudele. Programmist andmeid kogudes näeme üha enam, et inimesed eelistavad tuttavaid kohalikke maitseid. Ühendkuningriikides on kõige populaarsemad maitsed rebitud sealiha BBQ kastmes ja n-ö «ehitaja hommikusöök», mis meenutab maitselt inglise hommikusööki.

Millised on uued maitsetrendid?

On näha selget suunda restorani toitude maitsete jõudmisest snäkimaailma. Aastaid tagasi poleks keegi uskunud, et saame maitsta vürtsikat sriracha-kastet krõpsu peal, kuid see maitseaine on leidnud tee restoranidesse, kodudesse ja 2013. aastal ka Lay’si krõpsudele.

Tänu suuremale reisimisele ja sotsiaalmeediale on suurenenud ka inimeste huvi teiste riikide ja kultuuride maitseainete vastu. Näiteks Jaapani köögis sajandeid levinud vasabi ja ingver, mis olid kunagi USA köögis väga eksootilised toiduained, on nüüdseks saanud täiesti tavaliseks osaks USA söögitegemise juures. Samamoodi on ka Itaalia punase lihaga, mis on praegu üks kõige populaarsemaid maitseaineid Hiinas.

Millisele riigile maitsevad kõige rohkem vürtsikad krõpsud?

Mehhiko poelettidel on kõige rohkem vürtsikaid maitseid. Sellegi poolest on vürtsikad toidud muutumas järjest populaarsemaks, mistõttu üritame vürtsikaid krõpse levitada kogu maailmas.

Kuidas näeb välja krõpsule uue maitseaine loomise protsess?

Kui oleme otsustanud, millist maitset soovime, siis meie kokad valmistavad tuhandeid erinevaid versioone sellest, et leida kõige ideaalsem ja täpsem maitse. Seejärel läheb maitseaine valmistamisele ja lõpuks krõpsu peale. Ühe maitseaine väljatöötamiseks ja parandamiseks võib minna kuni neli või viis kuud.

Millises riigis on kõige suurem maitsete valik kartulikrõpsudel?

USAs on krõpsude maitsevalik kõige suurem.

Kõige ebatavalisemad maitsed eri riikides: