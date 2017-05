Hambapasta lõputud kasutusviisid majapidamises

Eemaldab kingadelt kulumisjäljed. Hambapasta on abiks nahkkingadelt kulumisjälgede eemaldamisel, kirjutab Reader's Digest. Pigista natuke pastat kulumisjälgedega piirkonda ning hõõru pehme lapiga. Pühi kingad niiske lapiga puhtaks. Nahk näeb välja nagu uus.

Puhastab klaveri klahve. Klahvid on muutunud räpaseks? Küüri neid hambaharja ja –pastaga ning pühi seejärel puhtaks märja lapiga. Hambapasta töötab ühtviisi nii klassikalisel klaveri kui ka süntesaatori klahvide puhul.

Puhastab tenniseid. Tenniste kummist osa on raske tagasi heledaks saada, ent valge hambapasta teeb ka selle töö ära. Tenniste kummitalda võib samamoodi küürida vana hambaharja ja pastaga ning pärast lapiga üle tõmmata. Harjased pääsevad kummiosale hästi ligi ning seda hõõrudes saad tennised kiirelt puhtamaks.

Puhastab triikraua pinda. Abrasiivse toimega hambapasta sobib hästi ka triikraua plaadi küürimiseks. Pigista pastat külma triikraua peale, puhasta lapiga ning seejärel loputa vee all puhtaks.

Teeb ehted taas säravaks. Olgu tegu ehete või kasvõi lauahõbedaga, hambapasta ja –hari saavad ka nende puhastamisega hakkama. Hambapastaga määritud ehted võib veidikeseks jätta ka seisma ning alles seejärel need puhtaks loputada.

Eemaldab lutipudelist ebameeldiva lõhna. Lutipudel kipub ühel hetkel omandama hapuka piima lõhna, mida on raske sellest välja saada. Hambapasta eemaldab aga selle silmapilkselt. Hõõru lutipudeli sisu pastaga ning loputa see korralikult veega läbi.

Aitab vältida kaitseprillide uduseks muutumist. Kui tegeled näiteks mäesuusatamise või sukeldumisega ja kannad sealjuures kaitseprille, pole midagi häirivamat, kui nende uduseks muutumine. Kui hõõrud aga eelnevalt prille hambapastaga ning pühid seejärel pinna puhtaks, ei tõmbu prillid nii kiirelt uduseks.

Aitab vältida peeglite uduseks muutumist. Samamoodi nagu prillidel, saab ka peeglipindadel vältida uduseks minemist. Võta hambapasta, mis poleks geeljas, kata sellega peegel ning pühi see ära nii, nagu peseksid pesuvahendiga akent. Kui oled järgmisel korral duši all ning ruum läheb niiskeks, jääb peegel siiski enamvähem puhtaks.

Puhastab ära valamu. Valge hambapasta töötab ideaalselt ka kraanikausi puhastusvahendina. Pigista natuke hambapastat kraanikaussi, hõõru laiali ning loputa. Boonusena jätab hambapasta kraanikaussi mõnusalt värske lõhna ega lase äravooluaugul haisema minna.

Eemaldab seintelt lapse joonistused. Laps joonistas rasvakriitidega seina peale? Hambapasta tuleb appi. Võtta appi soovitavalt valge hambapasta ning hõõru sellega tugevalt joonistusi, seejärel hõõru puhta ja niiske švammiga.

Saab jagu tindi- ja huulepulgaplekkidest. Kui pastakas jooksis taskus tühjaks või huulepulk sattus heleda pluusi varrukale, siis pane sinna peale valget hambapastat, hõõru kangast intensiivselt ning loputa puhta jaheda veega. Korda protsessi seniks, kui plekk muutub heledamaks või kaob hoopiski.

Ravib vistrikke. Ära ründa vistrikku küüntega, vaid hoopis hambapastaga. Määri natuke mittevalgendavat pastat õhtul punnile ning hommikuks on seis juba parem. Hambapasta aitab punni kuivatada. See toimib paremini vistrikel, mis on juba naha alt nähtavale ilmunud, kuid võib veidi ärritada tundlikku nahka.

Eemaldab kätelt mistahes haisu. Nii nagu hambapasta jätab suhu meeldiva lõhna, on see abiks ka siis, kui kätele on näiteks koristades jäänud külge ebameeldiv kopituselõhn. Pese käsi veidikese hambapastaga ning hais kaob jäljetult.

Aitab vältida putukahammustuste sügelemist. Et ebameeldiv putukahammustus ei hakkaks metsikult sügelema, määri sellele veidike hambapastat. Ühtlasi jahutab see nahka ja leevendab haava valulikkust.

Puhastab ära autotuled. Hambapasta aitab ka autotuledel taas säravaks saada. Puhasta neid hambapasta ja niiske švammiga ning pühi seejärel märja lapiga puhtaks.