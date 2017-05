MyFitness plaanib vallutada Leedu turu

MyFitnessi tegevjuhi Erkki Torni kinnitusel on tehtud otsus Leedu turule sisenemiseks, ent hetkel käib veel töö sobilike asukohtade leidmiseks ning mitmete rendileandjatega on läbirääkimised pooleli. Siiski avaldas ta lootust, et ehk õnnestub juba sel aastal avada kaks MyFitnessi spordiklubi Vilniuses.

«Usun, et suudame Leedu turule tuua midagi uudset ning meie kontseptsioon erineb sealsetest tänastest operaatoritest. Näen ka päris suurt sünergiat ka Eesti ja Läti vähel, mis võimaldab pakkuda Baltikumis parimat treeningprogrammi,» lisas ta.

Turuosa kasvatatakse jätkuvalt ka Eestis ja Lätis. Sel aastal näeb MyFitnessi plaan ette vähemalt viie uue spordiklubi avamist. Maikuus on välja kuulutatud klubide avamine Ülemiste ärilinnakus ning Balti jaama turu lähistel, augustis aga Linnamäel (Lasnamäe).

«Lätis avame mai- või juunikuu jooksul kaks spordiklubi Riias – MyFitness Matiss ja Galleria Riga. Kui kõik edukalt läheb, siis 2017. aasta lõpuks peaks MyFitness ketis olema kokku 27-28 spordiklubi,» märkis Torn.

Samuti kergitas ta katet võimalikult uuelt spordiklubi kontseptsioonilt. «Tahame tuua turule n.ö «premium low cost» kontseptsiooni, kus põhirõhk on kvaliteetsel jõusaaliteenusel,» ütles ta, lisades, et täpsemad plaanid selguvad lähiajal.

Uusi spordiklubisid lisandub Tallinnasse sel aastal veelgi. Uue klubi avamisest on teatanud 24/7-fitness (Tallinnas Priisle tänaval), hiljuti avas Sikupillis uksed uus HC GYM jõusaal ning aktiivsete laienemisplaanidega Balti riikides tegeleb ka Arctic Sport spordiklubide kett. Hiljuti sisenes Eesti turule ka soodsat teenust pakkuv People Fitness (Mustamäe) ning järgmist spordiklubi kavandatakse peagi laienevasse Ülemiste keskusesse.